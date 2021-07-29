https://ria.ru/20210729/argentinets-1743481504.html

Аргентинец похитил и 23 года держал взаперти девушку

Аргентинец похитил и 23 года держал взаперти девушку - РИА Новости, 29.07.2021

Аргентинец похитил и 23 года держал взаперти девушку

Пятидесятилетний механик Оскар Альберто Ракко из аргентинского города Росарио предстал перед судом за то, что похитил и 23 года держал взаперти свою девушку,... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T17:18

2021-07-29T17:18

2021-07-29T17:18

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росарио

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июл – РИА Новости. Пятидесятилетний механик Оскар Альберто Ракко из аргентинского города Росарио предстал перед судом за то, что похитил и 23 года держал взаперти свою девушку, прокуратура просит для него 18 лет тюрьмы, сообщает телеканал TN.Суд начался накануне.Жертва, которой сейчас 43 года, рассказала, что первое время, в течение 4-5 лет, похититель держал ее прикованной к кровати. Она была обязана убирать в доме, выполнять различную работу, деньги за которую получал Ракко, часами стоять на коленях, прося прощения за то, что она была плохим человеком. Женщина заявила, что подвергалась физическому насилию.Сбежать ей удалось в мае 2019 года. "Когда он уходил, он меня запирал. Однажды утром он заставил меня встать и подмести площадку перед домом, затем он вошел в дом и отправился в ванную. Он не хотел, чтобы я была в доме, когда он шел в ванную. Я слышала, что он включил душ, и я поняла - сейчас или никогда", - рассказала женщина в интервью телеканалу Rosario3.Она нашла в доме 640 песо (примерно 500 рублей) и взяла с собой телефон. Пробежав несколько десятков метров, она смогла поймать такси. Чуть позже женщина смогла найти контакты своей тети и связаться с ней.

https://ria.ru/20210727/ural-1743180897.html

https://ria.ru/20210727/proverka-1743132583.html

аргентина

росарио

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аргентина, росарио, в мире