https://ria.ru/20210729/arest-1743452861.html

Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД

Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД - РИА Новости, 29.07.2021

Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест Виталия Савенкова, подозреваемого в передаче взятки сотрудникам ГИБДД Таганрога Ростовской области... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:05

2021-07-29T15:05

2021-07-29T15:05

дело руководства гибдд ставрополья

ростовская область

ростов-на-дону

новочеркасск

таганрог

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест Виталия Савенкова, подозреваемого в передаче взятки сотрудникам ГИБДД Таганрога Ростовской области за сдачу экзаменов для получения водительских прав кандидатами, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов области."Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виталия Савенкова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б", части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) по 23 сентября 2021 года включительно", - сказал он.Информации об избрании меры пресечения второму фигуранту дела пока нет.Ранее областной СК сообщил о задержании сотрудника автошколы и еще одного жителя региона, которые, по версии следствия, в 2019 году передали взятку в 190 тысяч рублей сотрудникам регистрационно-экзаменационного подразделения № 1 МРЭО ГИБДД в Таганроге за сдачу экзаменов кандидатами. Дело было возбуждено по статье о посредничестве во взяточничестве.После этого, по данным источника РИА Новости, в домах и подразделениях сотрудников ГИБДД в Таганроге и Новочеркасске прошли обыски. Дома у одного из высокопоставленных сотрудников ГИБДД, в частности, были обнаружены пачки с деньгами. Также согласно фотографиям, которые появились в Telegram-каналах с обысков, на них есть картина с портретом бывшего начальника МРЭО Таганрога, несколько машин и частный дом с большим двором.

https://ria.ru/20210727/tamozhnya-1743149531.html

https://ria.ru/20210722/vzyatka-1742451266.html

ростовская область

ростов-на-дону

новочеркасск

таганрог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело руководства гибдд ставрополья, ростовская область, ростов-на-дону, новочеркасск, таганрог, происшествия