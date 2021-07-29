https://ria.ru/20210729/arest-1743452861.html
Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД - РИА Новости, 29.07.2021
Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест Виталия Савенкова, подозреваемого в передаче взятки сотрудникам ГИБДД Таганрога Ростовской области... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:05
2021-07-29T15:05
2021-07-29T15:05
дело руководства гибдд ставрополья
ростовская область
ростов-на-дону
новочеркасск
таганрог
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест Виталия Савенкова, подозреваемого в передаче взятки сотрудникам ГИБДД Таганрога Ростовской области за сдачу экзаменов для получения водительских прав кандидатами, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов области."Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виталия Савенкова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б", части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) по 23 сентября 2021 года включительно", - сказал он.Информации об избрании меры пресечения второму фигуранту дела пока нет.Ранее областной СК сообщил о задержании сотрудника автошколы и еще одного жителя региона, которые, по версии следствия, в 2019 году передали взятку в 190 тысяч рублей сотрудникам регистрационно-экзаменационного подразделения № 1 МРЭО ГИБДД в Таганроге за сдачу экзаменов кандидатами. Дело было возбуждено по статье о посредничестве во взяточничестве.После этого, по данным источника РИА Новости, в домах и подразделениях сотрудников ГИБДД в Таганроге и Новочеркасске прошли обыски. Дома у одного из высокопоставленных сотрудников ГИБДД, в частности, были обнаружены пачки с деньгами. Также согласно фотографиям, которые появились в Telegram-каналах с обысков, на них есть картина с портретом бывшего начальника МРЭО Таганрога, несколько машин и частный дом с большим двором.
https://ria.ru/20210727/tamozhnya-1743149531.html
https://ria.ru/20210722/vzyatka-1742451266.html
ростовская область
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дело руководства гибдд ставрополья, ростовская область, ростов-на-дону, новочеркасск, таганрог, происшествия
Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
Жителя Ростовской области арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД