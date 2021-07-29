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В нескольких городах на Аляске призвали эвакуироваться из-за угрозы цунами
В нескольких городах на Аляске призвали эвакуироваться из-за угрозы цунами - РИА Новости, 29.07.2021
В нескольких городах на Аляске призвали эвакуироваться из-за угрозы цунами
Власти нескольких населенных пунктов на Аляске рекомендовали эвакуироваться жителям, находящимся в зоне угрозы цунами. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:39
2021-07-29T13:39
землетрясение на аляске
аляска
в мире
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Власти нескольких населенных пунктов на Аляске рекомендовали эвакуироваться жителям, находящимся в зоне угрозы цунами.Полиция города Гомер на странице в Facebook призвала людей уйти на возвышенности. Также были организованы специальные пункты для размещения населения.Таким же образом поступили власти Кадьяка.Представитель Министерства внутренней безопасности Аляски Джереми Зидек заявил, что власти связались с жителями Перривилля — "сообщества, которое находится ближе всего к эпицентру"."Там живет довольно мало народу. Люди в Перривилле сказали нам, что толчки были очень сильными и они начали эвакуацию", — приводит его слова местный канал Alaska's News Source.Ранее у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) объявил об угрозе цунами, которую позднее частично сняли. Также появилось уточнение, что предостережение действует для южной Аляски и полуострова Аляска и Алеутских островов.Информации о жертвах и разрушениях нет.
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землетрясение на аляске, аляска, в мире
11:39 29.07.2021 (обновлено: 13:39 29.07.2021)
 
В нескольких городах на Аляске призвали эвакуироваться из-за угрозы цунами

Власти нескольких населенных пунктов Аляски призвали жителей эвакуироваться из-за угрозы цунами

© Fotolia / nvcstudioГород Уиттиер, Аляска
Город Уиттиер, Аляска - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Fotolia / nvcstudio
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Власти нескольких населенных пунктов на Аляске рекомендовали эвакуироваться жителям, находящимся в зоне угрозы цунами.
Полиция города Гомер на странице в Facebook призвала людей уйти на возвышенности. Также были организованы специальные пункты для размещения населения.
Таким же образом поступили власти Кадьяка.
Представитель Министерства внутренней безопасности Аляски Джереми Зидек заявил, что власти связались с жителями Перривилля — "сообщества, которое находится ближе всего к эпицентру".
"Там живет довольно мало народу. Люди в Перривилле сказали нам, что толчки были очень сильными и они начали эвакуацию", — приводит его слова местный канал Alaska's News Source.
Ранее у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) объявил об угрозе цунами, которую позднее частично сняли. Также появилось уточнение, что предостережение действует для южной Аляски и полуострова Аляска и Алеутских островов.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
 
Землетрясение на АляскеАляскаВ мире
 
 
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