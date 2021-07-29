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В нескольких городах на Аляске призвали эвакуироваться из-за угрозы цунами

В нескольких городах на Аляске призвали эвакуироваться из-за угрозы цунами - РИА Новости, 29.07.2021

В нескольких городах на Аляске призвали эвакуироваться из-за угрозы цунами

Власти нескольких населенных пунктов на Аляске рекомендовали эвакуироваться жителям, находящимся в зоне угрозы цунами. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:39

2021-07-29T11:39

2021-07-29T13:39

землетрясение на аляске

аляска

в мире

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Власти нескольких населенных пунктов на Аляске рекомендовали эвакуироваться жителям, находящимся в зоне угрозы цунами.Полиция города Гомер на странице в Facebook призвала людей уйти на возвышенности. Также были организованы специальные пункты для размещения населения.Таким же образом поступили власти Кадьяка.Представитель Министерства внутренней безопасности Аляски Джереми Зидек заявил, что власти связались с жителями Перривилля — "сообщества, которое находится ближе всего к эпицентру"."Там живет довольно мало народу. Люди в Перривилле сказали нам, что толчки были очень сильными и они начали эвакуацию", — приводит его слова местный канал Alaska's News Source.Ранее у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) объявил об угрозе цунами, которую позднее частично сняли. Также появилось уточнение, что предостережение действует для южной Аляски и полуострова Аляска и Алеутских островов.Информации о жертвах и разрушениях нет.

аляска

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение на аляске, аляска, в мире