https://ria.ru/20210729/albinosy-1743512769.html

В ООН сообщили о росте убийств людей с альбинизмом из-за пандемии

В ООН сообщили о росте убийств людей с альбинизмом из-за пандемии - РИА Новости, 29.07.2021

В ООН сообщили о росте убийств людей с альбинизмом из-за пандемии

Пандемия коронавируса привела к росту числа убийств людей с альбинизмом, говорится в заявлении независимого эксперта ООН по защите прав лиц с альбинизмом... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T20:13

2021-07-29T20:13

2021-07-29T20:14

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ЖЕНЕВА, 29 июл - РИА Новости. Пандемия коронавируса привела к росту числа убийств людей с альбинизмом, говорится в заявлении независимого эксперта ООН по защите прав лиц с альбинизмом Икпонвосы Эро.Как пояснила эксперт ООН, из-за вызванного пандемией кризиса некоторые люди, оказавшиеся в нищете, обратились к колдовству в надежде быстро разбогатеть."Несмотря на прогресс во многих областях, я была глубоко опечалена заметным увеличением числа зарегистрированных случаев убийств или нападений на людей с альбинизмом из-за ошибочного убеждения, что использование частей их тела в зельях может принести удачу и богатство. Что еще более трагично, большинство жертв - дети", - говорится в заявлении эксперта.Как отмечает ООН, по сообщениям, лица, страдающие альбинизмом, сталкиваются с дискриминацией и стигматизацией по всему миру, информация о случаях физических нападений на людей с альбинизмом, поступает в основном из стран Африки. Сообщается, что ООН получает слишком мало информации из других регионов, таких как Южная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион. Однако, по некоторым сообщениям, в Китае и других азиатских странах детей-альбиносов часто бросают их родители.

https://ria.ru/20191105/1560607308.html

южная америка

африка

китай

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здоровье - общество, южная америка, африка, китай, оон, в мире