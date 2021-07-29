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В ООН сообщили о росте убийств людей с альбинизмом из-за пандемии
В ООН сообщили о росте убийств людей с альбинизмом из-за пандемии - РИА Новости, 29.07.2021
В ООН сообщили о росте убийств людей с альбинизмом из-за пандемии
Пандемия коронавируса привела к росту числа убийств людей с альбинизмом, говорится в заявлении независимого эксперта ООН по защите прав лиц с альбинизмом... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T20:13
2021-07-29T20:14
здоровье - общество
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ЖЕНЕВА, 29 июл - РИА Новости. Пандемия коронавируса привела к росту числа убийств людей с альбинизмом, говорится в заявлении независимого эксперта ООН по защите прав лиц с альбинизмом Икпонвосы Эро.Как пояснила эксперт ООН, из-за вызванного пандемией кризиса некоторые люди, оказавшиеся в нищете, обратились к колдовству в надежде быстро разбогатеть."Несмотря на прогресс во многих областях, я была глубоко опечалена заметным увеличением числа зарегистрированных случаев убийств или нападений на людей с альбинизмом из-за ошибочного убеждения, что использование частей их тела в зельях может принести удачу и богатство. Что еще более трагично, большинство жертв - дети", - говорится в заявлении эксперта.Как отмечает ООН, по сообщениям, лица, страдающие альбинизмом, сталкиваются с дискриминацией и стигматизацией по всему миру, информация о случаях физических нападений на людей с альбинизмом, поступает в основном из стран Африки. Сообщается, что ООН получает слишком мало информации из других регионов, таких как Южная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион. Однако, по некоторым сообщениям, в Китае и других азиатских странах детей-альбиносов часто бросают их родители.
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здоровье - общество, южная америка, африка, китай, оон, в мире
20:13 29.07.2021 (обновлено: 20:14 29.07.2021)
 
В ООН сообщили о росте убийств людей с альбинизмом из-за пандемии

Эксперт ООН Икпонвосы Эро: число убийств людей с альбинизмом возросло из-за пандемии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБританская фотомодель Кинг Овусу, южноафриканская модель-альбинос Тандо Хопа и гамбийская правозащитница Джаха Дукурена презентации нового календаря Pirelli 2018 года.
Британская фотомодель Кинг Овусу, южноафриканская модель-альбинос Тандо Хопа и гамбийская правозащитница Джаха Дукурена презентации нового календаря Pirelli 2018 года. - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЖЕНЕВА, 29 июл - РИА Новости. Пандемия коронавируса привела к росту числа убийств людей с альбинизмом, говорится в заявлении независимого эксперта ООН по защите прав лиц с альбинизмом Икпонвосы Эро.
Как пояснила эксперт ООН, из-за вызванного пандемией кризиса некоторые люди, оказавшиеся в нищете, обратились к колдовству в надежде быстро разбогатеть.
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"Несмотря на прогресс во многих областях, я была глубоко опечалена заметным увеличением числа зарегистрированных случаев убийств или нападений на людей с альбинизмом из-за ошибочного убеждения, что использование частей их тела в зельях может принести удачу и богатство. Что еще более трагично, большинство жертв - дети", - говорится в заявлении эксперта.
Как отмечает ООН, по сообщениям, лица, страдающие альбинизмом, сталкиваются с дискриминацией и стигматизацией по всему миру, информация о случаях физических нападений на людей с альбинизмом, поступает в основном из стран Африки. Сообщается, что ООН получает слишком мало информации из других регионов, таких как Южная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион. Однако, по некоторым сообщениям, в Китае и других азиатских странах детей-альбиносов часто бросают их родители.
 
Здоровье - ОбществоЮжная АмерикаАфрикаКитайООНВ мире
 
 
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