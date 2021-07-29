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Сейсмологи заявили о многочисленных афтершоках у берегов Аляски
Сейсмологи заявили о многочисленных афтершоках у берегов Аляски - РИА Новости, 29.07.2021
Сейсмологи заявили о многочисленных афтершоках у берегов Аляски
Свыше 20 афтершоков произошли после сильного землетрясения у берегов Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:42
2021-07-29T12:31
землетрясение на аляске
северная америка
сша
происшествия
в мире
аляска
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Свыше 20 афтершоков произошли после сильного землетрясения у берегов Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS).Магнитуда зафиксированных после сильного землетрясения толчков у Аляски составляет от 3,3 до 6,1.Ранее у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) объявил об угрозе цунами. Это самое сильное землетрясение в Северной Америке с 1964 года.
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землетрясение на аляске, северная америка, сша, происшествия, в мире, аляска
11:42 29.07.2021 (обновлено: 12:31 29.07.2021)
 
Сейсмологи заявили о многочисленных афтершоках у берегов Аляски

Сейсмологи: не менее 20 афтершоков произошли после землетрясения у берегов Аляски

© Fotolia / nvcstudioГород Уиттиер, Аляска
Город Уиттиер, Аляска - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Fotolia / nvcstudio
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Свыше 20 афтершоков произошли после сильного землетрясения у берегов Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Магнитуда зафиксированных после сильного землетрясения толчков у Аляски составляет от 3,3 до 6,1.
Ранее у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) объявил об угрозе цунами. Это самое сильное землетрясение в Северной Америке с 1964 года.
 
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