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Сейсмологи заявили о многочисленных афтершоках у берегов Аляски

Сейсмологи заявили о многочисленных афтершоках у берегов Аляски - РИА Новости, 29.07.2021

Сейсмологи заявили о многочисленных афтершоках у берегов Аляски

Свыше 20 афтершоков произошли после сильного землетрясения у берегов Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:42

2021-07-29T11:42

2021-07-29T12:31

землетрясение на аляске

северная америка

сша

происшествия

в мире

аляска

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Свыше 20 афтершоков произошли после сильного землетрясения у берегов Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS).Магнитуда зафиксированных после сильного землетрясения толчков у Аляски составляет от 3,3 до 6,1.Ранее у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) объявил об угрозе цунами. Это самое сильное землетрясение в Северной Америке с 1964 года.

северная америка

сша

аляска

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение на аляске, северная америка, сша, происшествия, в мире, аляска