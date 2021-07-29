20:40 29.07.2021 (обновлено: 21:17 29.07.2021)
В Афганистане пять человек погибли при разрыве снаряда
В Афганистане в провинции Забуль пять человек погибли при разрыве снаряда
© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкСотрудники национальной полиции Афганистана на контрольно-пропускном пункте в Кабуле
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пять мирных жителей, в том числе три ребенка и две женщины, погибли при разрыве минометного снаряда в провинции Забуль на юге Афганистана, сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.
По данным телеканала, снаряд попал в жилой дом в городе Калат, административном центре указанной провинции. Медики заявили, что еще 14 человек получили ранения в результате инцидента. В настоящее время пострадавшие находятся в критическом состоянии.
По словам представителя местной полиции, минометный снаряд был выпущен боевиками движения "Талибан"*.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.
*Террористическая организация, запрещенная в России.