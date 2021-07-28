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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210728/zhivotnye-1743315033.html
Попова рассказала, можно ли заразиться коронавирусом от животных
Попова рассказала, можно ли заразиться коронавирусом от животных - РИА Новости, 28.07.2021
Попова рассказала, можно ли заразиться коронавирусом от животных
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что описанных случаев передачи коронавируса от животных человеку нет. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:18
2021-07-28T17:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российское общество "знание"
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дания
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что описанных случаев передачи коронавируса от животных человеку нет."На сегодняшний день случаев описанных передачи болезни от животных человеку нет. Наверняка вы помните, была история в Дании, когда там норки, ферма, но вот те мутации, которые были описаны в этом случае, они не закрепились, и дальнейшего развития эта ветвь изменчивости вируса не получила", - сказала Попова в эфире Российского общества "Знание".Она добавила, что есть некоторые данные о том, что животные могут заразиться от людей, а вот о том, что животные заражают людей, данных нет. Она также призвала заботиться о здоровье домашних животных.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российское общество "знание", коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дания, общество
17:18 28.07.2021
 
Попова рассказала, можно ли заразиться коронавирусом от животных

Глава Роспотребнадзора Попова: описанных случаев передачи коронавируса от животных человеку нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на ПМЭФ
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что описанных случаев передачи коронавируса от животных человеку нет.
"На сегодняшний день случаев описанных передачи болезни от животных человеку нет. Наверняка вы помните, была история в Дании, когда там норки, ферма, но вот те мутации, которые были описаны в этом случае, они не закрепились, и дальнейшего развития эта ветвь изменчивости вируса не получила", - сказала Попова в эфире Российского общества "Знание".
Она добавила, что есть некоторые данные о том, что животные могут заразиться от людей, а вот о том, что животные заражают людей, данных нет. Она также призвала заботиться о здоровье домашних животных.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российское общество "Знание"КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ДанияОбщество
 
 
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