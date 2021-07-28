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Попова рассказала, можно ли заразиться коронавирусом от животных
Попова рассказала, можно ли заразиться коронавирусом от животных - РИА Новости, 28.07.2021
Попова рассказала, можно ли заразиться коронавирусом от животных
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что описанных случаев передачи коронавируса от животных человеку нет. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:18
2021-07-28T17:18
2021-07-28T17:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российское общество "знание"
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дания
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что описанных случаев передачи коронавируса от животных человеку нет."На сегодняшний день случаев описанных передачи болезни от животных человеку нет. Наверняка вы помните, была история в Дании, когда там норки, ферма, но вот те мутации, которые были описаны в этом случае, они не закрепились, и дальнейшего развития эта ветвь изменчивости вируса не получила", - сказала Попова в эфире Российского общества "Знание".Она добавила, что есть некоторые данные о том, что животные могут заразиться от людей, а вот о том, что животные заражают людей, данных нет. Она также призвала заботиться о здоровье домашних животных.
дания
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российское общество "знание", коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дания, общество
Попова рассказала, можно ли заразиться коронавирусом от животных
Глава Роспотребнадзора Попова: описанных случаев передачи коронавируса от животных человеку нет