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В Госдуме назвали историю Киевской Руси неудобной правдой для Зеленского
В Госдуме назвали историю Киевской Руси неудобной правдой для Зеленского - РИА Новости, 28.07.2021
В Госдуме назвали историю Киевской Руси неудобной правдой для Зеленского
Депутат ГД Руслан Бальбек выразил мнение, что история Киевской Руси является неудобной правдой для украинского президента Владимира Зеленского. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:12
2021-07-28T15:12
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
руслан бальбек
крещение руси
владимир зеленский
владимир
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Депутат ГД Руслан Бальбек выразил мнение, что история Киевской Руси является неудобной правдой для украинского президента Владимира Зеленского.Ранее Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси и посоветовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не посягать на наследие этого древнего государства. В видео, опубликованном на странице президента в Telegram, Зеленский напомнил, что именно Украина является наследницей "одного из самых могущественных государств средневековой Европы". Он отметил, что крещение Великим князем Владимиром Киевской Руси - "это не часть нашей истории, это и есть наша история"."Наверное, президент Зеленский стыдится или стесняется сказать, что будущий князь Владимир пришёл в Киев из Новгорода - исконно русского города. Именно он построил государство, о котором говорит Владимир Зеленский - Киевскую Русь. Именно его дружина, состоящая уж точно не из украинцев, прорубила путь к крещению Руси через византийский Херсонес. Но ведь это неудобная правда для украинского президента", - сказал Бальбек РИА Новости.Как отметил депутат, для Зеленского что Владимир, что его потомки - все украинцы."Вот только в отличие от сегодняшнего украинского президента те правители Киевской Руси считали нас одним народом и поэтому смогли сплотить этот народ в целях государственной политики и стратегического развития. Потому что они были настоящими правителями, а не временщиками, пришедшими к власти на волне популизма и лживых обещаний", - заключил Бальбек.
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владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), руслан бальбек, крещение руси, владимир зеленский, владимир
15:12 28.07.2021
 
В Госдуме назвали историю Киевской Руси неудобной правдой для Зеленского

В Госдуме назвали историю Киевской Руси неудобной правдой для президента Украины Зеленского

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Депутат ГД Руслан Бальбек выразил мнение, что история Киевской Руси является неудобной правдой для украинского президента Владимира Зеленского.
Ранее Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси и посоветовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не посягать на наследие этого древнего государства. В видео, опубликованном на странице президента в Telegram, Зеленский напомнил, что именно Украина является наследницей "одного из самых могущественных государств средневековой Европы". Он отметил, что крещение Великим князем Владимиром Киевской Руси - "это не часть нашей истории, это и есть наша история".
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"Наверное, президент Зеленский стыдится или стесняется сказать, что будущий князь Владимир пришёл в Киев из Новгорода - исконно русского города. Именно он построил государство, о котором говорит Владимир Зеленский - Киевскую Русь. Именно его дружина, состоящая уж точно не из украинцев, прорубила путь к крещению Руси через византийский Херсонес. Но ведь это неудобная правда для украинского президента", - сказал Бальбек РИА Новости.
Как отметил депутат, для Зеленского что Владимир, что его потомки - все украинцы.
"Вот только в отличие от сегодняшнего украинского президента те правители Киевской Руси считали нас одним народом и поэтому смогли сплотить этот народ в целях государственной политики и стратегического развития. Потому что они были настоящими правителями, а не временщиками, пришедшими к власти на волне популизма и лживых обещаний", - заключил Бальбек.
 
Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Руслан БальбекКрещение РусиВладимир ЗеленскийВладимир
 
 
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