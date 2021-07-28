https://ria.ru/20210728/zelenskiy-1743187479.html
Депутат Рады предрек свержение Зеленского осенью
Депутат Рады предрек свержение Зеленского осенью - РИА Новости, 28.07.2021
Депутат Рады предрек свержение Зеленского осенью
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива предположил в Facebook, что предстоящей осенью на Украине может начаться политический... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T01:35
2021-07-28T01:35
2021-07-28T01:35
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива предположил в Facebook, что предстоящей осенью на Украине может начаться политический кризис, за которым, вероятно, последует свержение президента Владимира Зеленского.Парламентарий обратил внимание на массовость крестного хода в центре Киева, организованного во вторник Украинской православной церковью (УПЦ) по случаю 1033-летия Крещения Руси.Депутат Рады назвал состоявшееся в украинской столице мероприятие "репетицией" вероятных уличных протестов в стране.Ранее о возможности политического кризиса на Украине высказался экс-депутат Рады Евгений Мураев. Он обвинил правящую партию "Слуга народа" в погружении страны в яму и предупредил, что уже через несколько месяцев Украина может столкнуться с массовыми уличными протестами. По мнению Мураева, ситуация может закончиться развалом страны.
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оппозиционная платформа - за жизнь, евгений мураев, facebook, илья кива, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире
Депутат Рады предрек свержение Зеленского осенью
Депутат Рады Кива заявил, что свержение президента Украины Зеленского может произойти этой осенью