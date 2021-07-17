На Украине описали сценарий распада страны осенью
Украинский политик Мураев назвал условие распада страны осенью
© AP Photo / Emilio MorenattiЖительница Украины продает овощи на Площади Независимости в Киеве. 2014 год
© AP Photo / Emilio Morenatti
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украина переживает серьезный кризис, который может вылиться в развал страны, заявил в эфире канала "Наш" экс-депутат Рады Евгений Мураев.
"У нас огромный кризис сейчас в бюджетообразовании, у нас кризис в медицине, кризис в образовании. Сейчас сумасшедший надвигается кризис в энергетике", — заявил он.
Мураев обвинил правящую партию "Слуга народа" в погружении страны в яму и предупредил, что уже через несколько месяцев Украина может столкнуться с массовыми уличными протестами.
"Если осенью это выплеснется на улицу, все наши соседи вложат сюда и деньги, и средства, чтобы проект "Украина" закончился", — предостерег он.
Политик подчеркнул, что развал Украины будет выгоден всем ее соседям.
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В конце июня Мураев заявлял, что Украина стоит перед риском развала по примеру Югославии. По его словам, страна может разделиться на четыре части.
О возможном распаде Украины заявлял ранее глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По его мнению, страна стоит на грани коллапса из-за стремительного роста центробежных настроений.
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