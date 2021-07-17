https://ria.ru/20210717/raspad-1741688860.html

На Украине описали сценарий распада страны осенью

На Украине описали сценарий распада страны осенью - РИА Новости, 17.07.2021

На Украине описали сценарий распада страны осенью

Украина переживает серьезный кризис, который может вылиться в развал страны, заявил в эфире канала "Наш" экс-депутат Рады Евгений Мураев. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T18:48

2021-07-17T18:48

2021-07-17T18:48

евгений мураев

украина

в мире

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украина переживает серьезный кризис, который может вылиться в развал страны, заявил в эфире канала "Наш" экс-депутат Рады Евгений Мураев. "У нас огромный кризис сейчас в бюджетообразовании, у нас кризис в медицине, кризис в образовании. Сейчас сумасшедший надвигается кризис в энергетике", — заявил он. Мураев обвинил правящую партию "Слуга народа" в погружении страны в яму и предупредил, что уже через несколько месяцев Украина может столкнуться с массовыми уличными протестами. Политик подчеркнул, что развал Украины будет выгоден всем ее соседям. "Свои территории хотят Польша, хочет Венгрия, хотят румыны, хотят русские", — заключил он. В конце июня Мураев заявлял, что Украина стоит перед риском развала по примеру Югославии. По его словам, страна может разделиться на четыре части. О возможном распаде Украины заявлял ранее глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По его мнению, страна стоит на грани коллапса из-за стремительного роста центробежных настроений.

https://ria.ru/20210411/ruiny-1727741477.html

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украина

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евгений мураев, украина, в мире