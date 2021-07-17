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На Украине описали сценарий распада страны осенью
На Украине описали сценарий распада страны осенью - РИА Новости, 17.07.2021
На Украине описали сценарий распада страны осенью
Украина переживает серьезный кризис, который может вылиться в развал страны, заявил в эфире канала "Наш" экс-депутат Рады Евгений Мураев. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T18:48
2021-07-17T18:48
евгений мураев
украина
в мире
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украина переживает серьезный кризис, который может вылиться в развал страны, заявил в эфире канала "Наш" экс-депутат Рады Евгений Мураев. "У нас огромный кризис сейчас в бюджетообразовании, у нас кризис в медицине, кризис в образовании. Сейчас сумасшедший надвигается кризис в энергетике", — заявил он. Мураев обвинил правящую партию "Слуга народа" в погружении страны в яму и предупредил, что уже через несколько месяцев Украина может столкнуться с массовыми уличными протестами. Политик подчеркнул, что развал Украины будет выгоден всем ее соседям. "Свои территории хотят Польша, хочет Венгрия, хотят румыны, хотят русские", — заключил он. В конце июня Мураев заявлял, что Украина стоит перед риском развала по примеру Югославии. По его словам, страна может разделиться на четыре части. О возможном распаде Украины заявлял ранее глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По его мнению, страна стоит на грани коллапса из-за стремительного роста центробежных настроений.
https://ria.ru/20210411/ruiny-1727741477.html
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евгений мураев, украина, в мире
18:48 17.07.2021
 
На Украине описали сценарий распада страны осенью

Украинский политик Мураев назвал условие распада страны осенью

© AP Photo / Emilio MorenattiЖительница Украины продает овощи на Площади Независимости в Киеве. 2014 год
Жительница Украины продает овощи на Площади Независимости в Киеве. 2014 год - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© AP Photo / Emilio Morenatti
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украина переживает серьезный кризис, который может вылиться в развал страны, заявил в эфире канала "Наш" экс-депутат Рады Евгений Мураев.
"У нас огромный кризис сейчас в бюджетообразовании, у нас кризис в медицине, кризис в образовании. Сейчас сумасшедший надвигается кризис в энергетике", — заявил он.
Мураев обвинил правящую партию "Слуга народа" в погружении страны в яму и предупредил, что уже через несколько месяцев Украина может столкнуться с массовыми уличными протестами.
"Если осенью это выплеснется на улицу, все наши соседи вложат сюда и деньги, и средства, чтобы проект "Украина" закончился", — предостерег он.
Политик подчеркнул, что развал Украины будет выгоден всем ее соседям.
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 04:24
Савченко предрекла Украине "руины и погромы" после Зеленского
"Свои территории хотят Польша, хочет Венгрия, хотят румыны, хотят русские", — заключил он.
В конце июня Мураев заявлял, что Украина стоит перед риском развала по примеру Югославии. По его словам, страна может разделиться на четыре части.
О возможном распаде Украины заявлял ранее глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По его мнению, страна стоит на грани коллапса из-за стремительного роста центробежных настроений.
Надежда Савченко - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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Савченко описала сценарии распада Украины
 
Евгений МураевУкраинаВ мире
 
 
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