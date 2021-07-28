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https://ria.ru/20210728/zarplata-1743339884.html
Средняя зарплата на Украине выросла до 532 долларов
Средняя зарплата на Украине выросла до 532 долларов - РИА Новости, 29.07.2021
Средняя зарплата на Украине выросла до 532 долларов
Средняя зарплата на Украине в июне этого года достигла 14,3 тысяч гривен (532 доллара – ред.), что является наивысшим показателем с декабря 2020 года,... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-28T19:40
2021-07-29T03:34
денис шмыгаль
украина
в мире
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Средняя зарплата на Украине в июне этого года достигла 14,3 тысяч гривен (532 доллара – ред.), что является наивысшим показателем с декабря 2020 года, сообщается в отчете Государственной службы статистики в среду.Правительство Украины ранее прогнозировало, что средняя зарплата в стране к 2022 году вырастет до 541,7 доллара. В начале мая премьер страны Денис Шмыгаль прогнозировал, что к концу нынешнего года средняя зарплата на Украине может достигнуть 520 долларов."Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июне 2021 года составила 14 313 гривен (532 доллара – ред.), что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы в 6 тысяч гривен (223 доллара – ред.). По сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 6%, а за последние 12 месяцев - на 23,6%", - говорится в отчете, опубликованном на сайте госстата Украины.Отмечается, что наивысший показатель средней зарплаты зафиксирован в Киеве и составляет 20,4 тысячи гривен (759 долларов), а наименьший – в Кировоградской области и составляет 11,4 тысячи гривен (424 доллара).
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денис шмыгаль, украина, в мире
19:40 28.07.2021 (обновлено: 03:34 29.07.2021)
 
Средняя зарплата на Украине выросла до 532 долларов

Средняя зарплата на Украине выросла до максимума с декабря 2020 года, достигнув 532 долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000 гривен
Банкноты номиналом 1000 гривен - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Средняя зарплата на Украине в июне этого года достигла 14,3 тысяч гривен (532 доллара – ред.), что является наивысшим показателем с декабря 2020 года, сообщается в отчете Государственной службы статистики в среду.
Правительство Украины ранее прогнозировало, что средняя зарплата в стране к 2022 году вырастет до 541,7 доллара. В начале мая премьер страны Денис Шмыгаль прогнозировал, что к концу нынешнего года средняя зарплата на Украине может достигнуть 520 долларов.
"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июне 2021 года составила 14 313 гривен (532 доллара – ред.), что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы в 6 тысяч гривен (223 доллара – ред.). По сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 6%, а за последние 12 месяцев - на 23,6%", - говорится в отчете, опубликованном на сайте госстата Украины.
Отмечается, что наивысший показатель средней зарплаты зафиксирован в Киеве и составляет 20,4 тысячи гривен (759 долларов), а наименьший – в Кировоградской области и составляет 11,4 тысячи гривен (424 доллара).
Снятие денег в банковском терминале в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 15:28
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