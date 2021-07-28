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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210728/yubiley-1743242747.html
Путин и Мишустин поздравили актрису Наталию Белохвостикову с юбилеем
Путин и Мишустин поздравили актрису Наталию Белохвостикову с юбилеем - РИА Новости, 28.07.2021
Путин и Мишустин поздравили актрису Наталию Белохвостикову с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актрису Наталию Белохвостикову с юбилеем, отметив ее вклад в отечественный кинематограф, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:53
2021-07-28T11:54
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россия
кино и сериалы
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михаил мишустин
наталья белохвостикова
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису Наталию Белохвостикову с юбилеем, отметив ее вклад в отечественный кинематограф, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Российская актриса Наталия Белохвостикова отмечает в среду 70-летие.Президент также пожелал ей и ее супругу Владимиру Наумову доброго здоровья, благополучия и творческого вдохновения.Актрису также поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин, назвав ее воплощением женственности и очарования. Поздравление опубликовано на сайте кабмина."Вы – воплощение женственности и очарования, утонченности и безупречного вкуса, яркого актерского мастерства. Вы блистательно перевоплощаетесь в самых разных героинь, умеете быть романтичной и сентиментальной, решительной и неприступной, покоряете публику неподдельной искренностью, способностью передавать чувства одним взглядом. Желаю вам удачи во всем, новых интересных проектов, крепкого здоровья и благополучия", - говорится в телеграмме.
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новости культуры, россия, кино и сериалы, владимир наумов, михаил мишустин, наталья белохвостикова, владимир путин
11:53 28.07.2021 (обновлено: 11:54 28.07.2021)
 
Путин и Мишустин поздравили актрису Наталию Белохвостикову с юбилеем

Президент Путин и премьер Мишустин поздравили актрису Наталию Белохвостикову с 70-летием

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Белохвостикова на праздновании 60-летнего юбилея художника Никаса Сафронова в Москве
Актриса Наталья Белохвостикова на праздновании 60-летнего юбилея художника Никаса Сафронова в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису Наталию Белохвостикову с юбилеем, отметив ее вклад в отечественный кинематограф, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российская актриса Наталия Белохвостикова отмечает в среду 70-летие.

"Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Вы внесли большой вклад в отечественный кинематограф, создали яркую палитру запоминающихся образов. Ваш талант, актерское мастерство, верность искусству и избранной профессии заслужили широкое признание коллег и многочисленных зрителей", - говорится в поздравлении.

Президент также пожелал ей и ее супругу Владимиру Наумову доброго здоровья, благополучия и творческого вдохновения.
Актрису также поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин, назвав ее воплощением женственности и очарования. Поздравление опубликовано на сайте кабмина.
"Вы – воплощение женственности и очарования, утонченности и безупречного вкуса, яркого актерского мастерства. Вы блистательно перевоплощаетесь в самых разных героинь, умеете быть романтичной и сентиментальной, решительной и неприступной, покоряете публику неподдельной искренностью, способностью передавать чувства одним взглядом. Желаю вам удачи во всем, новых интересных проектов, крепкого здоровья и благополучия", - говорится в телеграмме.
Актриса Наталья Белохвостикова на открытии выставочного проекта Легенды нашего кино в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 07:44
Биография Наталии Белохвостиковой
 
КультураНовости культурыРоссияКино и сериалыВладимир НаумовМихаил МишустинНаталья БелохвостиковаВладимир Путин
 
 
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