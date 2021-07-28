https://ria.ru/20210728/yubiley-1743242747.html

Путин и Мишустин поздравили актрису Наталию Белохвостикову с юбилеем

Путин и Мишустин поздравили актрису Наталию Белохвостикову с юбилеем - РИА Новости, 28.07.2021

Путин и Мишустин поздравили актрису Наталию Белохвостикову с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актрису Наталию Белохвостикову с юбилеем, отметив ее вклад в отечественный кинематограф, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:53

2021-07-28T11:53

2021-07-28T11:54

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису Наталию Белохвостикову с юбилеем, отметив ее вклад в отечественный кинематограф, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Российская актриса Наталия Белохвостикова отмечает в среду 70-летие.Президент также пожелал ей и ее супругу Владимиру Наумову доброго здоровья, благополучия и творческого вдохновения.Актрису также поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин, назвав ее воплощением женственности и очарования. Поздравление опубликовано на сайте кабмина."Вы – воплощение женственности и очарования, утонченности и безупречного вкуса, яркого актерского мастерства. Вы блистательно перевоплощаетесь в самых разных героинь, умеете быть романтичной и сентиментальной, решительной и неприступной, покоряете публику неподдельной искренностью, способностью передавать чувства одним взглядом. Желаю вам удачи во всем, новых интересных проектов, крепкого здоровья и благополучия", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20210728/belokhvostikova-1742898841.html

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