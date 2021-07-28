11:53 28.07.2021 (обновлено: 11:54 28.07.2021)
Путин и Мишустин поздравили актрису Наталию Белохвостикову с юбилеем
Президент Путин и премьер Мишустин поздравили актрису Наталию Белохвостикову с 70-летием
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Белохвостикова на праздновании 60-летнего юбилея художника Никаса Сафронова в Москве
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису Наталию Белохвостикову с юбилеем, отметив ее вклад в отечественный кинематограф, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российская актриса Наталия Белохвостикова отмечает в среду 70-летие.
"Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Вы внесли большой вклад в отечественный кинематограф, создали яркую палитру запоминающихся образов. Ваш талант, актерское мастерство, верность искусству и избранной профессии заслужили широкое признание коллег и многочисленных зрителей", - говорится в поздравлении.
Президент также пожелал ей и ее супругу Владимиру Наумову доброго здоровья, благополучия и творческого вдохновения.
Актрису также поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин, назвав ее воплощением женственности и очарования. Поздравление опубликовано на сайте кабмина.
"Вы – воплощение женственности и очарования, утонченности и безупречного вкуса, яркого актерского мастерства. Вы блистательно перевоплощаетесь в самых разных героинь, умеете быть романтичной и сентиментальной, решительной и неприступной, покоряете публику неподдельной искренностью, способностью передавать чувства одним взглядом. Желаю вам удачи во всем, новых интересных проектов, крепкого здоровья и благополучия", - говорится в телеграмме.
Вчера, 07:44Биография Наталии Белохвостиковой