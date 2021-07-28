В Подмосковье рассказали о хитах сельскохозяйственных ярмарок
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетительница и продавец на продовольственной ярмарке выходного дня
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. За два летних месяца в Московской области проведено свыше 80 сельскохозяйственных ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"На территории Московской области сельскохозяйственные ярмарки начали работать в этом году с 1 июня. За два летних месяца с учетом сезонности созревания овощей и фруктов организовано и проведено более 80 сельскохозяйственных ярмарок. Всего предоставлено 325 торговых мест. Из них более 80% предназначено для реализации сельскохозяйственной продукции, произведённой, в том числе, предприятиями региона", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
По его словам, в июне в городских округах региона было проведено 39 сельскохозяйственных ярмарок как сезонных, так и выходного дня. В июле покупателям предоставляют сельхозпродукцию на 42 сельскохозяйственных рынках.
"В прошедшие выходные, 24 и 25 июля, состоялось 9 сельскохозяйственных ярмарок на площадках, расположенных в 7 городских округах. Столько же планируется и в предстоящие выходные. Особым спросом пользуются у покупателей свежие огурцы, молодой картофель и ягоды", - отметил Воскресенский.
Отмечается, что среди участников сельхозярмарок свою продукцию представляют предприятия и фермерские хозяйства Истры, Люберец, Егорьевска, Зарайска, а также Наро-Фоминского, Одинцовского, Рузского, Ленинского, Серпуховского, Каширского, Егорьевского и других городских округов Подмосковья.