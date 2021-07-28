https://ria.ru/20210728/yarmarki-1743324563.html

В Подмосковье рассказали о хитах сельскохозяйственных ярмарок

В Подмосковье рассказали о хитах сельскохозяйственных ярмарок - РИА Новости, 28.07.2021

В Подмосковье рассказали о хитах сельскохозяйственных ярмарок

За два летних месяца в Московской области проведено свыше 80 сельскохозяйственных ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T18:00

2021-07-28T18:00

2021-07-28T18:00

новости подмосковья

егорьевск

московская область (подмосковье)

истра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729492587_0:0:2685:1511_1920x0_80_0_0_fa3457bd2cabbb193c2e348d284a0378.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. За два летних месяца в Московской области проведено свыше 80 сельскохозяйственных ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."На территории Московской области сельскохозяйственные ярмарки начали работать в этом году с 1 июня. За два летних месяца с учетом сезонности созревания овощей и фруктов организовано и проведено более 80 сельскохозяйственных ярмарок. Всего предоставлено 325 торговых мест. Из них более 80% предназначено для реализации сельскохозяйственной продукции, произведённой, в том числе, предприятиями региона", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.По его словам, в июне в городских округах региона было проведено 39 сельскохозяйственных ярмарок как сезонных, так и выходного дня. В июле покупателям предоставляют сельхозпродукцию на 42 сельскохозяйственных рынках.Отмечается, что среди участников сельхозярмарок свою продукцию представляют предприятия и фермерские хозяйства Истры, Люберец, Егорьевска, Зарайска, а также Наро-Фоминского, Одинцовского, Рузского, Ленинского, Серпуховского, Каширского, Егорьевского и других городских округов Подмосковья.

https://ria.ru/20210726/podmoskove-1742917790.html

егорьевск

московская область (подмосковье)

истра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егорьевск, московская область (подмосковье), истра