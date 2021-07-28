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НАБУ просит суд заочно арестовать Януковича и его сына
НАБУ просит суд заочно арестовать Януковича и его сына - РИА Новости, 28.07.2021
НАБУ просит суд заочно арестовать Януковича и его сына
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) повторно просят Высший антикоррупционный суд Украины РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T20:02
2021-07-28T20:04
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
виктор янукович
украина
в мире
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) повторно просят Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовать экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по делу о незаконном завладении резиденцией "Межигорье", сообщила в среду пресс-служба НАБУ.Высший антикоррупционный суд Украины 26 октября 2020 года отказался заочно арестовать Януковича по этому делу. В суде объяснили, что причинами отказа стали нарушение правил объявления подозреваемого в международный розыск, а также то, что на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в этом деле, как того требует законодательство. Тогда прокуратура обжаловала такое решение. В январе Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отказала Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном аресте Януковича по делу о незаконном завладении резиденцией "Межигорье"."НАБУ и САП подали в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну", - сообщило антикоррупционное бюро в Telegram-канале.Бывший глава государства и его сын подозреваются по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением. В частности Янукович и его сын Александр подозреваются по статьям "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".В НАБУ напомнили, что расследуют дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1,5 тысячи томов."Межигорье" до 2007 года находилось в госсобственности. В 2007 году резиденция была передана в собственность Януковичу, по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал "Межигорье" в управление агентству по возвращению активов.
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специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), национальное антикоррупционное бюро украины (набу), виктор янукович, украина, в мире
20:02 28.07.2021 (обновлено: 20:04 28.07.2021)
 
НАБУ просит суд заочно арестовать Януковича и его сына

Антикоррупционное бюро Украины просит суд заочно арестовать Януковича и его сына

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) повторно просят Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовать экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по делу о незаконном завладении резиденцией "Межигорье", сообщила в среду пресс-служба НАБУ.
Высший антикоррупционный суд Украины 26 октября 2020 года отказался заочно арестовать Януковича по этому делу. В суде объяснили, что причинами отказа стали нарушение правил объявления подозреваемого в международный розыск, а также то, что на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в этом деле, как того требует законодательство. Тогда прокуратура обжаловала такое решение. В январе Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отказала Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном аресте Януковича по делу о незаконном завладении резиденцией "Межигорье".
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"НАБУ и САП подали в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну", - сообщило антикоррупционное бюро в Telegram-канале.
Бывший глава государства и его сын подозреваются по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением. В частности Янукович и его сын Александр подозреваются по статьям "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".
В НАБУ напомнили, что расследуют дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1,5 тысячи томов.
"Межигорье" до 2007 года находилось в госсобственности. В 2007 году резиденция была передана в собственность Януковичу, по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал "Межигорье" в управление агентству по возвращению активов.
 
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Виктор ЯнуковичУкраинаВ мире
 
 
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