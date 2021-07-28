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Названа вероятная причина взрыва газа в многоквартирном доме в Барнауле

Названа вероятная причина взрыва газа в многоквартирном доме в Барнауле - РИА Новости, 28.07.2021

Названа вероятная причина взрыва газа в многоквартирном доме в Барнауле

Следователи проводят проверку после взрыва газа в многоквартирном доме в Барнауле, сообщает главк СК по Алтайскому краю. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T07:41

2021-07-28T07:41

2021-07-28T14:57

россия

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

барнаул

происшествия

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МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 28 июл — РИА Новости. Следователи проводят проверку после взрыва газа в многоквартирном доме в Барнауле, сообщает главк СК по Алтайскому краю."По предварительным данным следствия, причиной произошедшего могло стать неисправное газовое оборудование", — говорится в сообщении.Инцидент произошел на пятом этаже дома 37 по Молодежной улице. При этом пострадали пожилая женщина и ребенок, их доставили в больницу. Жильцов дома эвакуировали.Сейчас следователи следователи проводят осмотр места происшествия. По итогам проверки они дадут правовую оценку действий ответственных за своевременное обслуживание газового оборудования.Для координации работы на место выехал прокурор Железнодорожного района города.

россия

алтайский край

барнаул

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, барнаул, происшествия