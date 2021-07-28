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Названа вероятная причина взрыва газа в многоквартирном доме в Барнауле
Названа вероятная причина взрыва газа в многоквартирном доме в Барнауле - РИА Новости, 28.07.2021
Названа вероятная причина взрыва газа в многоквартирном доме в Барнауле
Следователи проводят проверку после взрыва газа в многоквартирном доме в Барнауле, сообщает главк СК по Алтайскому краю. РИА Новости, 28.07.2021
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
барнаул
происшествия
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МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 28 июл — РИА Новости. Следователи проводят проверку после взрыва газа в многоквартирном доме в Барнауле, сообщает главк СК по Алтайскому краю."По предварительным данным следствия, причиной произошедшего могло стать неисправное газовое оборудование", — говорится в сообщении.Инцидент произошел на пятом этаже дома 37 по Молодежной улице. При этом пострадали пожилая женщина и ребенок, их доставили в больницу. Жильцов дома эвакуировали.Сейчас следователи следователи проводят осмотр места происшествия. По итогам проверки они дадут правовую оценку действий ответственных за своевременное обслуживание газового оборудования.Для координации работы на место выехал прокурор Железнодорожного района города.
россия
алтайский край
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Барнауле
Специалисты не выявили обрушения перекрытий в многоквартирном доме в Барнауле, где произошел хлопок бытового газа и пострадали два человека.
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Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие
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россия, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, барнаул, происшествия
07:41 28.07.2021 (обновлено: 14:57 28.07.2021)
 
Названа вероятная причина взрыва газа в многоквартирном доме в Барнауле

В СК заявили, что причиной взрыва газа в доме в Барнауле могло стать неисправное оборудование

© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краюНа месте взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир пятиэтажного дома в городе Барнауле
На месте взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир пятиэтажного дома в городе Барнауле - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краю
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МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 28 июл — РИА Новости. Следователи проводят проверку после взрыва газа в многоквартирном доме в Барнауле, сообщает главк СК по Алтайскому краю.
"По предварительным данным следствия, причиной произошедшего могло стать неисправное газовое оборудование", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел на пятом этаже дома 37 по Молодежной улице. При этом пострадали пожилая женщина и ребенок, их доставили в больницу. Жильцов дома эвакуировали.
Сейчас следователи следователи проводят осмотр места происшествия. По итогам проверки они дадут правовую оценку действий ответственных за своевременное обслуживание газового оборудования.
Для координации работы на место выехал прокурор Железнодорожного района города.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайБарнаулПроисшествия
 
 
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