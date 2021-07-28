https://ria.ru/20210728/vyplaty-1743287061.html

Выплаты по десять тысяч рублей на школьников начнутся со второго августа

Выплаты по десять тысяч рублей на школьников начнутся со второго августа - РИА Новости, 28.07.2021

Выплаты по десять тысяч рублей на школьников начнутся со второго августа

Россияне начнут получать единовременную выплату в десять тысяч рублей на школьников со 2 августа, заявил Владимир Путин. Минтруд анонсировал старт на две недели РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T15:11

2021-07-28T15:11

2021-07-28T16:56

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735283732_0:72:2997:1758_1920x0_80_0_0_bae20c934d87ea3f9a7b52a63f72da50.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россияне начнут получать единовременную выплату в десять тысяч рублей на школьников со 2 августа, заявил Владимир Путин. Минтруд анонсировал старт на две недели позже.Так у родителей будет возможность не спеша подготовиться к учебному году, пояснил президент.Обратиться за пособием можно через портал госуслуг или любую клиентскую службу Пенсионного фонда до конца октября. Большинству граждан не надо самостоятельно заполнять заявление: оно сформировано автоматически и направлено в личный кабинет.Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в ПФР поступило уже 12,4 миллиона запросов, выплата назначена на 16,5 миллиона человек.Она предоставляется российским семьям с детьми, которым шесть лет исполняется не позже 1 сентября этого года, либо с детьми, которым на момент выхода указа не исполнилось 18.Также средства могут получить усыновители, опекуны, попечители и граждане 18-23 лет с инвалидностью, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.

https://ria.ru/20210520/vyplaty-1733163258.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество