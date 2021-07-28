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Выплаты по десять тысяч рублей на школьников начнутся со второго августа
Выплаты по десять тысяч рублей на школьников начнутся со второго августа - РИА Новости, 28.07.2021
Выплаты по десять тысяч рублей на школьников начнутся со второго августа
Россияне начнут получать единовременную выплату в десять тысяч рублей на школьников со 2 августа, заявил Владимир Путин. Минтруд анонсировал старт на две недели РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:11
2021-07-28T15:11
2021-07-28T16:56
общество
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россияне начнут получать единовременную выплату в десять тысяч рублей на школьников со 2 августа, заявил Владимир Путин. Минтруд анонсировал старт на две недели позже.Так у родителей будет возможность не спеша подготовиться к учебному году, пояснил президент.Обратиться за пособием можно через портал госуслуг или любую клиентскую службу Пенсионного фонда до конца октября. Большинству граждан не надо самостоятельно заполнять заявление: оно сформировано автоматически и направлено в личный кабинет.Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в ПФР поступило уже 12,4 миллиона запросов, выплата назначена на 16,5 миллиона человек.Она предоставляется российским семьям с детьми, которым шесть лет исполняется не позже 1 сентября этого года, либо с детьми, которым на момент выхода указа не исполнилось 18.Также средства могут получить усыновители, опекуны, попечители и граждане 18-23 лет с инвалидностью, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.
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общество
15:11 28.07.2021 (обновлено: 16:56 28.07.2021)
Выплаты по десять тысяч рублей на школьников начнутся со второго августа
Со второго августа россияне смогут получить выплаты на школьников
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Россияне начнут получать единовременную выплату в десять тысяч рублей на школьников со 2 августа, заявил Владимир Путин
. Минтруд анонсировал старт на две недели позже.
Так у родителей будет возможность не спеша подготовиться к учебному году, пояснил президент.
Обратиться за пособием можно через портал госуслуг или любую клиентскую службу Пенсионного фонда до конца октября.
Большинству граждан не надо самостоятельно заполнять заявление: оно сформировано автоматически и направлено в личный кабинет.
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в ПФР
поступило уже 12,4 миллиона запросов, выплата назначена на 16,5 миллиона человек.
Она предоставляется российским семьям с детьми, которым шесть лет исполняется не позже 1 сентября этого года, либо с детьми, которым на момент выхода указа не исполнилось 18.
Также средства могут получить усыновители, опекуны, попечители и граждане 18-23 лет с инвалидностью, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.