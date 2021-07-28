15:08 28.07.2021 (обновлено: 18:24 28.07.2021)
Выплаты по десять тысяч рублей на школьников начнутся со второго августа
Путин: выплаты по десять тысяч рублей на школьников начнутся со второго августа
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики первых классов гимназии №1 города Новосибирска во время торжественной линейки посвященной Дню знаний
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников начнутся в России со 2 августа, чтобы у родителей и детей была возможность не спеша подготовиться к учебному году, заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду он провел совещание о подготовке к новому учебному году, заслушал доклады министра просвещения РФ Сергея Кравцова и главы Минтруда РФ Антона Котякова. Президент, в частности, поинтересовался у министра труда, получится ли начать выплаты в 10 тысяч рублей семьям со школьниками раньше, чем было запланировано.
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Котяков ответил, что согласно постановлению правительства старт выплат был намечен на 16 августа, но технически уже ко 2 августа кабмин будет готов осуществить выплаты на 17 миллионов детей.
"То есть система готова, деньги есть?" - уточнил Путин.
Глава Минтруда подтвердил, что все готово и необходимые средства доведены.
"Хорошо, спасибо большое. Давайте тогда так и сделаем, и начнем эти выплаты со 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника", - сказал президент РФ.