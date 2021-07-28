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Выплаты по десять тысяч рублей на школьников начнутся со второго августа

Выплаты по десять тысяч рублей на школьников начнутся со второго августа - РИА Новости, 28.07.2021

Выплаты по десять тысяч рублей на школьников начнутся со второго августа

Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников начнутся в России со 2 августа, чтобы у родителей и детей была возможность не спеша подготовиться к учебному году,... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T15:08

2021-07-28T15:08

2021-07-28T18:24

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детские вопросы

социальные выплаты

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников начнутся в России со 2 августа, чтобы у родителей и детей была возможность не спеша подготовиться к учебному году, заявил президент РФ Владимир Путин.В среду он провел совещание о подготовке к новому учебному году, заслушал доклады министра просвещения РФ Сергея Кравцова и главы Минтруда РФ Антона Котякова. Президент, в частности, поинтересовался у министра труда, получится ли начать выплаты в 10 тысяч рублей семьям со школьниками раньше, чем было запланировано.Котяков ответил, что согласно постановлению правительства старт выплат был намечен на 16 августа, но технически уже ко 2 августа кабмин будет готов осуществить выплаты на 17 миллионов детей."То есть система готова, деньги есть?" - уточнил Путин.Глава Минтруда подтвердил, что все готово и необходимые средства доведены.

https://ria.ru/20210728/prosveschenie-1743284597.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, детские вопросы, социальные выплаты, владимир путин, общество