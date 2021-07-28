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Выплаты по десять тысяч рублей на школьников начнутся со второго августа
Выплаты по десять тысяч рублей на школьников начнутся со второго августа - РИА Новости, 28.07.2021
Выплаты по десять тысяч рублей на школьников начнутся со второго августа
Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников начнутся в России со 2 августа, чтобы у родителей и детей была возможность не спеша подготовиться к учебному году,... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:08
2021-07-28T18:24
социальный навигатор
детские вопросы
социальные выплаты
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников начнутся в России со 2 августа, чтобы у родителей и детей была возможность не спеша подготовиться к учебному году, заявил президент РФ Владимир Путин.В среду он провел совещание о подготовке к новому учебному году, заслушал доклады министра просвещения РФ Сергея Кравцова и главы Минтруда РФ Антона Котякова. Президент, в частности, поинтересовался у министра труда, получится ли начать выплаты в 10 тысяч рублей семьям со школьниками раньше, чем было запланировано.Котяков ответил, что согласно постановлению правительства старт выплат был намечен на 16 августа, но технически уже ко 2 августа кабмин будет готов осуществить выплаты на 17 миллионов детей."То есть система готова, деньги есть?" - уточнил Путин.Глава Минтруда подтвердил, что все готово и необходимые средства доведены.
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социальный навигатор, детские вопросы, социальные выплаты, владимир путин, общество
15:08 28.07.2021 (обновлено: 18:24 28.07.2021)
 
Выплаты по десять тысяч рублей на школьников начнутся со второго августа

Путин: выплаты по десять тысяч рублей на школьников начнутся со второго августа

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики первых классов гимназии №1 города Новосибирска во время торжественной линейки посвященной Дню знаний
Ученики первых классов гимназии №1 города Новосибирска во время торжественной линейки посвященной Дню знаний - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников начнутся в России со 2 августа, чтобы у родителей и детей была возможность не спеша подготовиться к учебному году, заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду он провел совещание о подготовке к новому учебному году, заслушал доклады министра просвещения РФ Сергея Кравцова и главы Минтруда РФ Антона Котякова. Президент, в частности, поинтересовался у министра труда, получится ли начать выплаты в 10 тысяч рублей семьям со школьниками раньше, чем было запланировано.
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 15:01
Кравцов дал обещание Путину по выплатам учителям
Котяков ответил, что согласно постановлению правительства старт выплат был намечен на 16 августа, но технически уже ко 2 августа кабмин будет готов осуществить выплаты на 17 миллионов детей.
"То есть система готова, деньги есть?" - уточнил Путин.
Глава Минтруда подтвердил, что все готово и необходимые средства доведены.
"Хорошо, спасибо большое. Давайте тогда так и сделаем, и начнем эти выплаты со 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника", - сказал президент РФ.
 
Социальный навигаторДетские вопросысоциальные выплатыВладимир ПутинОбщество
 
 
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