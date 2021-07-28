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Глава Минтруда рассказал о выплатах на детей

Глава Минтруда рассказал о выплатах на детей - РИА Новости, 28.07.2021

Глава Минтруда рассказал о выплатах на детей

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что Пенсионный фонд России (ПФР) получил 12,4 миллиона заявлений на выплату к 1 сентября, она назначена уже на 16,5... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T15:07

2021-07-28T15:07

2021-07-28T15:18

детские пособия

россия

социальные выплаты

антон котяков

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что Пенсионный фонд России (ПФР) получил 12,4 миллиона заявлений на выплату к 1 сентября, она назначена уже на 16,5 миллиона детей."На текущий момент в Пенсионный фонд поступили заявления от 12 миллионов 400 тысяч родителей. Уже приняты решения о назначении выплаты в отношении 16,5 миллионов детей", - рассказал министр главе государства.Он напомнил, что всего единовременной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут свыше 20 миллионов ребят школьного возраста. Средства на выплату в полном объеме доведены до ПФР, составляют 204 миллиарда рублей.Глава Минтруда на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о готовности перечислить выплаты на 17 миллионов детей к 1 сентября уже с понедельника, 2 августа, пообещал, что деньги будут перечислены.Котяков уточнил, что для этого нужно внести изменения в постановление правительства, где указана дата начала выплаты. Минтруд готов провести эту работу оперативно."Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства на 17 миллионов детей", - подчеркнул министр.Говоря о соответствующей выплате на людей с инвалидностью, министр отметил, что списки таких ребят, обучающихся в образовательных учреждениях, получены, по ним будет произведена сверка с поступающими заявлениями, произведена выплата.

https://ria.ru/20210714/vyplata-1741234693.html

https://ria.ru/20210520/vyplaty-1733163258.html

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детские пособия, россия, социальные выплаты, антон котяков, пенсионный фонд рф, общество