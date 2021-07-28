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Глава Минтруда рассказал о выплатах на детей
Глава Минтруда рассказал о выплатах на детей - РИА Новости, 28.07.2021
Глава Минтруда рассказал о выплатах на детей
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что Пенсионный фонд России (ПФР) получил 12,4 миллиона заявлений на выплату к 1 сентября, она назначена уже на 16,5... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:07
2021-07-28T15:07
2021-07-28T15:18
детские пособия
россия
социальные выплаты
антон котяков
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что Пенсионный фонд России (ПФР) получил 12,4 миллиона заявлений на выплату к 1 сентября, она назначена уже на 16,5 миллиона детей."На текущий момент в Пенсионный фонд поступили заявления от 12 миллионов 400 тысяч родителей. Уже приняты решения о назначении выплаты в отношении 16,5 миллионов детей", - рассказал министр главе государства.Он напомнил, что всего единовременной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут свыше 20 миллионов ребят школьного возраста. Средства на выплату в полном объеме доведены до ПФР, составляют 204 миллиарда рублей.Глава Минтруда на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о готовности перечислить выплаты на 17 миллионов детей к 1 сентября уже с понедельника, 2 августа, пообещал, что деньги будут перечислены.Котяков уточнил, что для этого нужно внести изменения в постановление правительства, где указана дата начала выплаты. Минтруд готов провести эту работу оперативно."Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства на 17 миллионов детей", - подчеркнул министр.Говоря о соответствующей выплате на людей с инвалидностью, министр отметил, что списки таких ребят, обучающихся в образовательных учреждениях, получены, по ним будет произведена сверка с поступающими заявлениями, произведена выплата.
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детские пособия, россия, социальные выплаты, антон котяков, пенсионный фонд рф, общество
15:07 28.07.2021 (обновлено: 15:18 28.07.2021)
Глава Минтруда рассказал о выплатах на детей
Глава Минтруда Котяков: выплата на детей к 1 сентября назначена на 16,5 миллиона детей
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Глава Минтруда Антон Котяков
заявил, что Пенсионный фонд России (ПФР
) получил 12,4 миллиона заявлений на выплату к 1 сентября, она назначена уже на 16,5 миллиона детей.
"На текущий момент в Пенсионный фонд поступили заявления от 12 миллионов 400 тысяч родителей. Уже приняты решения о назначении выплаты в отношении 16,5 миллионов детей", - рассказал министр главе государства.
Он напомнил, что всего единовременной выплатой будут охвачены семьи, в которых растут свыше 20 миллионов ребят школьного возраста. Средства на выплату в полном объеме доведены до ПФР, составляют 204 миллиарда рублей.
Глава Минтруда на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о готовности перечислить выплаты на 17 миллионов детей к 1 сентября уже с понедельника, 2 августа, пообещал, что деньги будут перечислены.
"Мы продолжаем прием заявлений родителей. Действительно, Владимир Владимирович, согласно постановлению правительства, старт выплат намечен был на 16 августа. При этом технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 миллионов детей", - сказал министр, докладывая главе государства.
Котяков уточнил, что для этого нужно внести изменения в постановление правительства, где указана дата начала выплаты. Минтруд готов провести эту работу оперативно.
"Система готова, деньги доведены, в понедельник выплатим средства на 17 миллионов детей", - подчеркнул министр.
Говоря о соответствующей выплате на людей с инвалидностью, министр отметил, что списки таких ребят, обучающихся в образовательных учреждениях, получены, по ним будет произведена сверка с поступающими заявлениями, произведена выплата.