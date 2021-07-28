В избирательной системе нет принудительной вакцинации, заявила Памфилова
Глава ЦИК России Памфилова: в избирательной системе нет принудительной вакцинации
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В избирательной системе нет и не будет принудительной вакцинации, административно-принудительных мер со стороны ЦИК не предполагается, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова
"У нас нет и не будет принудительной вакцинации. Есть рекомендации Роспотребнадзора, которыми рекомендовано, это понятно и объяснимо, что желательна стопроцентная вакцинация в отношении наблюдателей и членов комиссий. Но мы исходим из того, что руководствуясь рекомендациями, что этот процесс добровольный, со стороны ЦИК никаких административно-принудительных усилий не будет. Мы работаем на протяжении длительного времени методом убеждения. Наши усилия направлены на то, чтобы все члены комиссий, у которых нет противопоказаний, прошли вакцинацию", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Она подчеркнула, что это вопрос ответственности, в том числе и перед избирателями.
"Я так понимаю, что и большинство партий, у которых есть чувство ответственности, тоже работают со своими представителями, в том числе и в комиссиях, и с наблюдателями", - подчеркнула она.
По ее словам, пока вакцинация в избирательной системе идёт "хуже, чем хотелось бы".
"У нас больше регионов, которые переступили через 50%, есть регионы, которые к 80% приближаются. Почти все регионы перешли за рамку в 30%, но некоторые ещё до нее не добрались", - пояснила председатель ЦИК.