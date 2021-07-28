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Песков посоветовал Байдену уточнить долю нефтегазового сектора в ВВП России
Песков посоветовал Байдену уточнить долю нефтегазового сектора в ВВП России - РИА Новости, 28.07.2021
Песков посоветовал Байдену уточнить долю нефтегазового сектора в ВВП России
В Кремле считают, что помощникам президента США Джо Байдена стоило подготовить ему справочную информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП РФ, завил... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:52
2021-07-28T14:52
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
экономика
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Кремле считают, что помощникам президента США Джо Байдена стоило подготовить ему справочную информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП РФ, завил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "проблемы" и "это делает его опасней". Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть.По словам Пескова, Россия - крупнейшая, очень ответственная ядерная держава, с большим нефтегазовым сектором.Он уточнил, что нефтегазовые доходы в бюджете РФ в 2010 году составляли 46%, а в 2020 году - 28%. По словам Пескова. если бы речь шла о квалифицированных экспертных документах по РФ, такая информация была бы доложена Байдену, но этого не было сделано."Мы сожалеем в этой связи и надеемся, что все-таки ему будет более экспертная информация готовиться", - добавил Песков.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире, экономика
14:52 28.07.2021
 
Песков посоветовал Байдену уточнить долю нефтегазового сектора в ВВП России

Пресс-секретарь Песков: Байдену надо сделать справку о доле нефтегазового сектора в ВВП России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Кремле считают, что помощникам президента США Джо Байдена стоило подготовить ему справочную информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП РФ, завил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "проблемы" и "это делает его опасней". Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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По словам Пескова, Россия - крупнейшая, очень ответственная ядерная держава, с большим нефтегазовым сектором.
"Вместе с тем утверждать о том, что у России больше ничего нет, ну это в корне неверно. Наверное, помощникам стоило готовить господину Байдену справочную информацию о том, что доля нефтегазового сектор в ВВП Российской Федерации в 2020 году составляла 15,2%, в 2017 году эта доля составляла 16,9% ", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что нефтегазовые доходы в бюджете РФ в 2010 году составляли 46%, а в 2020 году - 28%. По словам Пескова. если бы речь шла о квалифицированных экспертных документах по РФ, такая информация была бы доложена Байдену, но этого не было сделано.
"Мы сожалеем в этой связи и надеемся, что все-таки ему будет более экспертная информация готовиться", - добавил Песков.
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