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Песков посоветовал Байдену уточнить долю нефтегазового сектора в ВВП России

Песков посоветовал Байдену уточнить долю нефтегазового сектора в ВВП России - РИА Новости, 28.07.2021

Песков посоветовал Байдену уточнить долю нефтегазового сектора в ВВП России

В Кремле считают, что помощникам президента США Джо Байдена стоило подготовить ему справочную информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП РФ, завил... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:52

2021-07-28T14:52

2021-07-28T14:52

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

экономика

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Кремле считают, что помощникам президента США Джо Байдена стоило подготовить ему справочную информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП РФ, завил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее американский президент Джо Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "проблемы" и "это делает его опасней". Байден напомнил о прошедшем саммите в Женеве и добавил, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть.По словам Пескова, Россия - крупнейшая, очень ответственная ядерная держава, с большим нефтегазовым сектором.Он уточнил, что нефтегазовые доходы в бюджете РФ в 2010 году составляли 46%, а в 2020 году - 28%. По словам Пескова. если бы речь шла о квалифицированных экспертных документах по РФ, такая информация была бы доложена Байдену, но этого не было сделано."Мы сожалеем в этой связи и надеемся, что все-таки ему будет более экспертная информация готовиться", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210728/problemy-1743277642.html

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире, экономика