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В Индонезии вулкан Синабунг выбросил столб пепла на 4,5 километра
В Индонезии вулкан Синабунг выбросил столб пепла на 4,5 километра - РИА Новости, 28.07.2021
В Индонезии вулкан Синабунг выбросил столб пепла на 4,5 километра
Вулкан Синабунг в северной части индонезийского острова Суматра выбросил столб пепла высотой около 4,5 тысячи метров (6 960 метров над уровнем моря), сообщает... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:32
2021-07-28T15:32
индийский океан
суматра
индонезия
происшествия
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вулкан Синабунг в северной части индонезийского острова Суматра выбросил столб пепла высотой около 4,5 тысячи метров (6 960 метров над уровнем моря), сообщает Вулканологический и геологический центр по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG).Отмечается, что вулкану присвоен "красный" уровень опасности. Власти рекомендовали людям не приближаться к районам, расположенным в радиусе трех километров от вершины вулкана.Высота вулкана составляет 2 460 метров над уровнем моря. Первое почти за 400 лет извержение произошло в 2010 году, с тех пор вулкан периодически проявляет активность.Индонезия является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается" здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра. Накапливающаяся энергия часто высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.
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индийский океан, суматра, индонезия, происшествия, в мире
15:32 28.07.2021
 
В Индонезии вулкан Синабунг выбросил столб пепла на 4,5 километра

Вулканологический центр: в Индонезии вулкан Синабунг выбросил столб пепла на 4,5 километра

© РИА Новости / Адитья Сутанта / Перейти в фотобанкИзвержение вулкана Синабунг в Индонезии
Извержение вулкана Синабунг в Индонезии - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Адитья Сутанта
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вулкан Синабунг в северной части индонезийского острова Суматра выбросил столб пепла высотой около 4,5 тысячи метров (6 960 метров над уровнем моря), сообщает Вулканологический и геологический центр по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG).
"Вулкан выбросил столб пепла в 06:20 UTC (13.20 по местному времени). Извержение длилось 742 секунды (12 минут 36 секунды). Верхняя граница облака пепла достигла 22 272 футов (примерно 6 960 метров) над уровнем моря (4,5 километра от вершины вулкана - ред.) ...Облако пепла движется на восток и юг", - говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что вулкану присвоен "красный" уровень опасности. Власти рекомендовали людям не приближаться к районам, расположенным в радиусе трех километров от вершины вулкана.
Высота вулкана составляет 2 460 метров над уровнем моря. Первое почти за 400 лет извержение произошло в 2010 году, с тех пор вулкан периодически проявляет активность.
Индонезия является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается" здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра. Накапливающаяся энергия часто высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.
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