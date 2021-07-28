В Индонезии вулкан Синабунг выбросил столб пепла на 4,5 километра
Вулканологический центр: в Индонезии вулкан Синабунг выбросил столб пепла на 4,5 километра
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вулкан Синабунг в северной части индонезийского острова Суматра выбросил столб пепла высотой около 4,5 тысячи метров (6 960 метров над уровнем моря), сообщает Вулканологический и геологический центр по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG).
"Вулкан выбросил столб пепла в 06:20 UTC (13.20 по местному времени). Извержение длилось 742 секунды (12 минут 36 секунды). Верхняя граница облака пепла достигла 22 272 футов (примерно 6 960 метров) над уровнем моря (4,5 километра от вершины вулкана - ред.) ...Облако пепла движется на восток и юг", - говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что вулкану присвоен "красный" уровень опасности. Власти рекомендовали людям не приближаться к районам, расположенным в радиусе трех километров от вершины вулкана.
Высота вулкана составляет 2 460 метров над уровнем моря. Первое почти за 400 лет извержение произошло в 2010 году, с тех пор вулкан периодически проявляет активность.
Индонезия является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается" здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра. Накапливающаяся энергия часто высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.