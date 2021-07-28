https://ria.ru/20210728/vulkan-1743290902.html

В Индонезии вулкан Синабунг выбросил столб пепла на 4,5 километра

В Индонезии вулкан Синабунг выбросил столб пепла на 4,5 километра - РИА Новости, 28.07.2021

В Индонезии вулкан Синабунг выбросил столб пепла на 4,5 километра

Вулкан Синабунг в северной части индонезийского острова Суматра выбросил столб пепла высотой около 4,5 тысячи метров (6 960 метров над уровнем моря), сообщает... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T15:32

2021-07-28T15:32

2021-07-28T15:32

индийский океан

суматра

индонезия

происшествия

в мире

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вулкан Синабунг в северной части индонезийского острова Суматра выбросил столб пепла высотой около 4,5 тысячи метров (6 960 метров над уровнем моря), сообщает Вулканологический и геологический центр по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG).Отмечается, что вулкану присвоен "красный" уровень опасности. Власти рекомендовали людям не приближаться к районам, расположенным в радиусе трех километров от вершины вулкана.Высота вулкана составляет 2 460 метров над уровнем моря. Первое почти за 400 лет извержение произошло в 2010 году, с тех пор вулкан периодически проявляет активность.Индонезия является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается" здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра. Накапливающаяся энергия часто высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.

https://ria.ru/20210530/vulkan-1734826952.html

индийский океан

суматра

индонезия

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индийский океан, суматра, индонезия, происшествия, в мире