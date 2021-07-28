В Воронеже возбудили уголовное дело после травмирования ребенка на батуте
В Воронеже возбудили уголовное дело после травмирования ребенка на батуте
РЯЗАНЬ, 28 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Воронеже по итогам проверки, организованной после того, как четырехлетняя девочка сломала позвоночник во время спуска с горки надувного батута, сообщает СУСК РФ по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - значится в сообщении.
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Уточняется, что происшествие случилось вечером 12 июля, четырехлетняя девочка получила травму, спускаясь с горки надувного батута, расположенного на открытой площадке около одного из торговых центров в Воронеже.
"Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей диагностирован перелом позвонков грудного отдела, что предварительно квалифицируется как повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью ребенка", - отмечает следственное управление.
Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, ведется допрос свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью. Органы следствия дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за установку и функционирование детского аттракциона, а также дальнейшую проверку его безопасности. Расследование уголовного дела продолжается.