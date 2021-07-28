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В Воронеже возбудили уголовное дело после травмирования ребенка на батуте

В Воронеже возбудили уголовное дело после травмирования ребенка на батуте - РИА Новости, 28.07.2021

В Воронеже возбудили уголовное дело после травмирования ребенка на батуте

Уголовное дело возбудили в Воронеже по итогам проверки, организованной после того, как четырехлетняя девочка сломала позвоночник во время спуска с горки... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T20:58

2021-07-28T20:58

2021-07-28T20:58

россия

следственный комитет россии (ск рф)

воронежская область

воронеж

происшествия

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РЯЗАНЬ, 28 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Воронеже по итогам проверки, организованной после того, как четырехлетняя девочка сломала позвоночник во время спуска с горки надувного батута, сообщает СУСК РФ по региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - значится в сообщении.Уточняется, что происшествие случилось вечером 12 июля, четырехлетняя девочка получила травму, спускаясь с горки надувного батута, расположенного на открытой площадке около одного из торговых центров в Воронеже.Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, ведется допрос свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью. Органы следствия дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за установку и функционирование детского аттракциона, а также дальнейшую проверку его безопасности. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20210727/dtp-1743018211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, воронеж, происшествия