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Россия и США обсудили в Женеве контроль над ядерным вооружением
Россия и США обсудили в Женеве контроль над ядерным вооружением - РИА Новости, 28.07.2021
Россия и США обсудили в Женеве контроль над ядерным вооружением
Делегации США и РФ в ходе состоявшихся в среду в Женеве консультаций по стратегической стабильности обсудили текущие угрозы в сфере безопасности, а также... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:57
2021-07-28T17:57
2021-07-28T18:18
нед прайс
венди шерман
сергей рябков
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ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Делегации США и РФ в ходе состоявшихся в среду в Женеве консультаций по стратегической стабильности обсудили текущие угрозы в сфере безопасности, а также перспективы контроля над ядерными вооружениями, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс."Делегация США обсудила приоритеты политики США и текущую обстановку в сфере безопасности, наше национальное видение угроз стратегической стабильности, перспективы нового (режима – ред.) контроля над ядерными вооружениями, а также формат будущих сессий диалога о стратегической стабильности", - сказано в распространенном заявлении Прайса.Госдеп США по итогам консультаций с Россией в Женеве заявил, что Вашингтон привержен снижению риска вооруженного конфликта и угрозы ядерной войны, говорится в распространенном в среду заявлении Неда Прайса.В среду в Женеве прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Венди Шерман.Госдеп США оценил прошедшие в Женеве консультации с РФ по стратегической стабильности как профессиональные и содержательные."Переговоры в Женеве были профессиональными и содержательными", - говорится в распространенном заявлении официального представителя госдепартамента США Неда Прайса.Ранее в Женеве прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча состоялась в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман.
https://ria.ru/20210728/gosduma-1743323495.html
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У кого больше всего ядерного оружия
Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы к началу 2021 года увеличили количество развернутых боеголовок на 105 единиц — с 3720 до 3825. 2000 из них (принадлежащие главным образом России и США) находятся в состоянии повышенной боеготовности. При этом общее число боеголовок снизилось на 320 единиц — с 13400 до 13080. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто обладает самым внушительным ядерным потенциалом.
2021-07-28T17:57
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нед прайс, венди шерман, сергей рябков, ядерное оружие, россия, женева (город), сша, в мире
17:57 28.07.2021 (обновлено: 18:18 28.07.2021)
Россия и США обсудили в Женеве контроль над ядерным вооружением
Официальный представитель Госдепа США Прайс: Вашингтон привержен снижению угрозы ядерной войны