https://ria.ru/20210728/vooruzhenie-1743324278.html

Россия и США обсудили в Женеве контроль над ядерным вооружением

Россия и США обсудили в Женеве контроль над ядерным вооружением - РИА Новости, 28.07.2021

Россия и США обсудили в Женеве контроль над ядерным вооружением

Делегации США и РФ в ходе состоявшихся в среду в Женеве консультаций по стратегической стабильности обсудили текущие угрозы в сфере безопасности, а также... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:57

2021-07-28T17:57

2021-07-28T18:18

нед прайс

венди шерман

сергей рябков

ядерное оружие

россия

женева (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737171844_0:0:3138:1766_1920x0_80_0_0_4554e0893b816f1f4c6d6d194c0a49d7.jpg

ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Делегации США и РФ в ходе состоявшихся в среду в Женеве консультаций по стратегической стабильности обсудили текущие угрозы в сфере безопасности, а также перспективы контроля над ядерными вооружениями, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс."Делегация США обсудила приоритеты политики США и текущую обстановку в сфере безопасности, наше национальное видение угроз стратегической стабильности, перспективы нового (режима – ред.) контроля над ядерными вооружениями, а также формат будущих сессий диалога о стратегической стабильности", - сказано в распространенном заявлении Прайса.Госдеп США по итогам консультаций с Россией в Женеве заявил, что Вашингтон привержен снижению риска вооруженного конфликта и угрозы ядерной войны, говорится в распространенном в среду заявлении Неда Прайса.В среду в Женеве прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Венди Шерман.Госдеп США оценил прошедшие в Женеве консультации с РФ по стратегической стабильности как профессиональные и содержательные."Переговоры в Женеве были профессиональными и содержательными", - говорится в распространенном заявлении официального представителя госдепартамента США Неда Прайса.Ранее в Женеве прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча состоялась в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман.

https://ria.ru/20210728/gosduma-1743323495.html

https://ria.ru/20210726/samolet-1742844839.html

россия

женева (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

У кого больше всего ядерного оружия Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы к началу 2021 года увеличили количество развернутых боеголовок на 105 единиц — с 3720 до 3825. 2000 из них (принадлежащие главным образом России и США) находятся в состоянии повышенной боеготовности. При этом общее число боеголовок снизилось на 320 единиц — с 13400 до 13080. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто обладает самым внушительным ядерным потенциалом. 2021-07-28T17:57 true PT1M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нед прайс, венди шерман, сергей рябков, ядерное оружие, россия, женева (город), сша, в мире