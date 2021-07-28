https://ria.ru/20210728/vmeshatelstvo-1743222029.html

Косачев ответил на обвинения США в адрес России во вмешательстве в выборы

Косачев ответил на обвинения США в адрес России во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 28.07.2021

Косачев ответил на обвинения США в адрес России во вмешательстве в выборы

Россию не может не беспокоить слабость команды президента США Джо Байдена из-за ее "опасно недостоверной" информации по потенциалу России или якобы... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T10:29

2021-07-28T10:29

2021-07-28T10:41

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россию не может не беспокоить слабость команды президента США Джо Байдена из-за ее "опасно недостоверной" информации по потенциалу России или якобы вмешательству Москвы в американские выборы, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Полагаю, реальным предметом нашего беспокойства может быть именно слабость команды самого главы Белого дома. Не только из-за опасно недостоверной информации по потенциалу России или по тому же "российскому вмешательству" в американские выборы, исход которых все меньше влияет на отношения между нашими странами", - написал Косачев в Facebook, комментируя недавние заявления Байдена.Он напомнил, что прозвучало гораздо более важное заявление Байдена: он утверждает, что если Америка действительно ввяжется "в настоящую "горячую" войну с крупной державой", то "это произойдет вследствие кибервзлома с крупными последствиями, и эта вероятность растет в геометрической прогрессии". "Если и тут "команда" Байдена снабдит его недостоверной информацией, это может иметь самые опасные последствия для всего мира", - убеждён Косачев.Он отметил, что обвинения в кибератаках и взломах должны быть на сто процентов доказаны, причем всему международному сообществу с участием независимых экспертов. "В противном случае ответственность за "горячие" конфликты должны нести именно те, кто выдвигает голословные обвинения в кибератаках в адрес других стран. Более убедительный аргумент в пользу обязывающего международного соглашения по кибербезопасности даже придумать трудно", - полагает сенатор.В связи с этим он напомнил о внесённом Россией в ООН проекте конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. "Пора от "мегафонной дипломатии" переходить на столь нелюбимый американскими администрациями язык обязательных соглашений, в рамках которых за свои слова нужно отвечать", - заявил вице-спикер Совфеда.Косачев полагает, что сделанные Байденом заявления вызваны желанием успокоить внутренних оппонентов, которые все более встревожены как российскими новинками в сфере высоких технологий, так и, например, изменением позиции администрации Байдена по "Северному потоку 2", которое самые резкие критики главы США считают победой Москвы."Или очередные рассуждения на любимую демпартией тему российского вмешательства в американские выборы, в частности - в промежуточные выборы 2022 года в США. Президент Владимир Путин, мол, "знает, что вы лучше, чем его команда, и его это чертовски беспокоит", - сказал Байден сотрудникам американских спецслужб. Однако это явно противоречит всему тому, что сами демократы говорили ранее: мол, именно "российское вмешательство" стало причиной их поражения в 2016 году. То есть, российская "команда" "чертовски" слаба, но "меняет" американских президентов?" - заявил сенатор.

https://ria.ru/20210705/vmeshatelstvo-1739957917.html

https://ria.ru/20210715/vebinar-1741369243.html

https://ria.ru/20210713/vmeshatelstvo-1741073372.html

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северный поток — 2, владимир путин, оон, россия, совет федерации рф, константин косачев, джо байден, москва, сша, в мире