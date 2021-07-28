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В Москве рекомендовали закрыть летние веранды
В Москве рекомендовали закрыть летние веранды - РИА Новости, 28.07.2021
В Москве рекомендовали закрыть летние веранды
Мэрия рекомендует закрыть летние веранды в связи с ухудшением погоды в среду в Москве, сообщили журналистам в столичном департаменте торговли и услуг. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:39
2021-07-28T15:39
2021-07-28T15:39
москва
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мэрия рекомендует закрыть летние веранды в связи с ухудшением погоды в среду в Москве, сообщили журналистам в столичном департаменте торговли и услуг."От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Метеобюро Москвы о том, что в Москве 29 июля ожидается дождь, местами сильный, возможны гроза, град и усиление порывистого ветра до 17 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - говорится в сообщении.Отмечается, что также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.
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москва, общество
В Москве рекомендовали закрыть летние веранды
Мэрия Москвы рекомендует закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды в среду
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Мэрия рекомендует закрыть летние веранды в связи с ухудшением погоды в среду в Москве
, сообщили журналистам в столичном департаменте торговли и услуг.
"От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Метеобюро Москвы о том, что в Москве 29 июля ожидается дождь, местами сильный, возможны гроза, град и усиление порывистого ветра до 17 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.