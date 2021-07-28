https://ria.ru/20210728/verandy-1743292917.html

В Москве рекомендовали закрыть летние веранды

В Москве рекомендовали закрыть летние веранды - РИА Новости, 28.07.2021

В Москве рекомендовали закрыть летние веранды

Мэрия рекомендует закрыть летние веранды в связи с ухудшением погоды в среду в Москве, сообщили журналистам в столичном департаменте торговли и услуг. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T15:39

2021-07-28T15:39

2021-07-28T15:39

москва

общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мэрия рекомендует закрыть летние веранды в связи с ухудшением погоды в среду в Москве, сообщили журналистам в столичном департаменте торговли и услуг."От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Метеобюро Москвы о том, что в Москве 29 июля ожидается дождь, местами сильный, возможны гроза, град и усиление порывистого ветра до 17 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - говорится в сообщении.Отмечается, что также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

https://radiosputnik.ria.ru/20210718/pogoda-1741733880.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество