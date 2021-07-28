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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210728/vaktsiny-1743282029.html
Песков переадресовал вопрос о зарубежных вакцинах в оперштаб правительства
Песков переадресовал вопрос о зарубежных вакцинах в оперштаб правительства - РИА Новости, 28.07.2021
Песков переадресовал вопрос о зарубежных вакцинах в оперштаб правительства
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России в скором времени появятся зарубежные вакцины от коронавируса. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:47
2021-07-28T15:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России в скором времени появятся зарубежные вакцины от коронавируса.По его словам, Кремль не располагает каким-либо данными на этот счет, в том числе и по вакцине от AstraZeneca."Мне неизвестно об этом, лучше адресовать этот вопрос в штаб правительства", — сказал пресс-секретарь.Сейчас в России применяются только отечественные вакцины для профилактики COVID-19: "Спутник V", разработанный Центром имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор", "КовиВак", созданный Центром имени Чумакова РАН, а также "Спутник Лайт", представляющий собой однокомпонентный вариант "Спутника V" и рекомендованный для ревакцинации.Накануне стало известно, что Миздрав одобрил проведение совместного исследования вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт". В тестах примут участие 150 пациентов. Завершить их планируется 2 марта 2022 года.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , дмитрий песков, в мире
14:47 28.07.2021 (обновлено: 15:18 28.07.2021)
 
Песков переадресовал вопрос о зарубежных вакцинах в оперштаб правительства

Пресс-секретарь президента Песков: у Кремля нет данных о планах допуска зарубежных вакцин в Россию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России в скором времени появятся зарубежные вакцины от коронавируса.
По его словам, Кремль не располагает каким-либо данными на этот счет, в том числе и по вакцине от AstraZeneca.
"Мне неизвестно об этом, лучше адресовать этот вопрос в штаб правительства", — сказал пресс-секретарь.
Сейчас в России применяются только отечественные вакцины для профилактики COVID-19: "Спутник V", разработанный Центром имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор", "КовиВак", созданный Центром имени Чумакова РАН, а также "Спутник Лайт", представляющий собой однокомпонентный вариант "Спутника V" и рекомендованный для ревакцинации.
Накануне стало известно, что Миздрав одобрил проведение совместного исследования вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт". В тестах примут участие 150 пациентов. Завершить их планируется 2 марта 2022 года.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоAstraZenecaДмитрий ПесковВ мире
 
 
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