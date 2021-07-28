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Песков переадресовал вопрос о зарубежных вакцинах в оперштаб правительства
Песков переадресовал вопрос о зарубежных вакцинах в оперштаб правительства - РИА Новости, 28.07.2021
Песков переадресовал вопрос о зарубежных вакцинах в оперштаб правительства
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России в скором времени появятся зарубежные вакцины от коронавируса. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:47
2021-07-28T14:47
2021-07-28T15:18
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России в скором времени появятся зарубежные вакцины от коронавируса.По его словам, Кремль не располагает каким-либо данными на этот счет, в том числе и по вакцине от AstraZeneca."Мне неизвестно об этом, лучше адресовать этот вопрос в штаб правительства", — сказал пресс-секретарь.Сейчас в России применяются только отечественные вакцины для профилактики COVID-19: "Спутник V", разработанный Центром имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор", "КовиВак", созданный Центром имени Чумакова РАН, а также "Спутник Лайт", представляющий собой однокомпонентный вариант "Спутника V" и рекомендованный для ревакцинации.Накануне стало известно, что Миздрав одобрил проведение совместного исследования вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт". В тестах примут участие 150 пациентов. Завершить их планируется 2 марта 2022 года.
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14:47 28.07.2021 (обновлено: 15:18 28.07.2021)
Песков переадресовал вопрос о зарубежных вакцинах в оперштаб правительства
Пресс-секретарь президента Песков: у Кремля нет данных о планах допуска зарубежных вакцин в Россию