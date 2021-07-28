https://ria.ru/20210728/vaktsina-1743332844.html
Духовное управление мусульман проверит вакцины от COVID-19 на халяльность
Духовное управление мусульман проверит вакцины от COVID-19 на халяльность - РИА Новости, 28.07.2021
Духовное управление мусульман проверит вакцины от COVID-19 на халяльность
Духовное управление мусульман РФ планирует оценить на соответствие исламским канонам все российские вакцины от коронавируса, сообщил РИА Новости в среду член... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:49
2021-07-28T18:49
2021-07-28T18:53
религия и мировоззрение
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коронавирус covid-19
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рушан аббясов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Духовное управление мусульман РФ планирует оценить на соответствие исламским канонам все российские вакцины от коронавируса, сообщил РИА Новости в среду член президиума ДУМ РФ, заместитель председателя Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов."В ближайшее время по ним тоже будет заключение. (Отдельное заключение по каждой российской вакцине - ред.), как и по продуктам", - сказал он.Ранее Совет улемов (богословов) ДУМ РФ принял фетву о дозволенности для использования мусульманами вакцины "Спутник V". Международный центр стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" при СМР, в свою очередь, выдал сертификат о соответствии канонам ислама вакцине "ЭпиВакКорона"."Если раньше никто не мог думать, что у нас в России хорошую халяльную продукцию производят, то сегодня мы уже вышли на рынок, наши компании занимаются продажей продуктов питания с нашим логотипом халяль. И медицина сегодня не исключение - здесь я бы тоже отметил наши доверительные взаимоотношения. <...> Да, (решения ДУМ РФ по вопросам вакцин - ред.) признаются за рубежом", - добавил Аббясов.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, рушан аббясов, здоровье - общество
18:49 28.07.2021 (обновлено: 18:53 28.07.2021)
Духовное управление мусульман проверит вакцины от COVID-19 на халяльность
Муфтий Рушан Аббясов: все российские вакцины от COVID-19 проверят на халяльность
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Духовное управление мусульман РФ планирует оценить на соответствие исламским канонам все российские вакцины от коронавируса, сообщил РИА Новости в среду член президиума ДУМ РФ, заместитель председателя Совета муфтиев России
(СМР) Рушан Аббясов
.
"В ближайшее время по ним тоже будет заключение. (Отдельное заключение по каждой российской вакцине - ред.), как и по продуктам", - сказал он.
Ранее Совет улемов (богословов) ДУМ РФ принял фетву о дозволенности для использования мусульманами вакцины "Спутник V". Международный центр стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" при СМР, в свою очередь, выдал сертификат о соответствии канонам ислама вакцине "ЭпиВакКорона".
"Если раньше никто не мог думать, что у нас в России хорошую халяльную продукцию производят, то сегодня мы уже вышли на рынок, наши компании занимаются продажей продуктов питания с нашим логотипом халяль. И медицина сегодня не исключение - здесь я бы тоже отметил наши доверительные взаимоотношения. <...> Да, (решения ДУМ РФ по вопросам вакцин - ред.) признаются за рубежом", - добавил Аббясов.