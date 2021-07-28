https://ria.ru/20210728/vagon-1743239386.html

В Совфеде оценили идею запустить "женские вагоны" в транспорте

В Совфеде оценили идею запустить "женские вагоны" в транспорте - РИА Новости, 28.07.2021

В Совфеде оценили идею запустить "женские вагоны" в транспорте

Предложение запустить специальные женские вагоны в российском общественном транспорте в целях борьбы с домогательствами является не самым своевременным и... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:37

2021-07-28T11:37

2021-07-28T11:37

ирина рукавишникова

валентина матвиенко

ростовская область

таганрог

общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Предложение запустить специальные женские вагоны в российском общественном транспорте в целях борьбы с домогательствами является не самым своевременным и полезным, важнее провести модернизацию транспорта, считает первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запустить женские вагоны в общественном транспорте в России, пишет газета "Вечерняя Москва". По его мнению, это должно обезопасить россиянок от домогательств в общественном транспорте. Соответствующее письмо направлено министру транспорта РФ Виталию Савельеву, отмечает издание."Я бы назвала подобную инициативу не самой своевременной и полезной. Если продолжать ее логически, то с теми же целями стоит делать отдельные женские дома, кварталы, улицы, города. Как это было в далеком прошлом, делить учебные заведения всех уровней на женские и мужские и тому подобное", - заявила Рукавишникова РИА Новости.По ее мнению, гораздо большего внимания заслуживают вопросы загруженности общественного транспорта, особенно в часы пик, его модернизации, обеспечения кондиционерами. Если говорить о наземном транспорте, то, отметила сенатор, есть определенные проблемы с комфортными остановочными комплексами. Огромной проблемой Рукавишникова назвала отсутствие доступной среды на транспорте для маломобильных групп.В качестве положительного примера она привела Таганрог в Ростовской области, которую сенатор представляет в Совфеде. Уже в сентябре в результате реализации проекта государственно-частного партнерства там будет запущена новая трамвайная линия протяженностью 10 километров с комфортными низкопольными трамваями, оснащенные кондиционерами и Wi-Fi, сообщила Рукавишникова. Этот проект реализуется под патронажем спикера Совфеда Валентины Матвиенко, его курируют глава Ростовской области Василий Голубев и сенатор от региона Андрей Яцкин.

https://ria.ru/20210719/ivanovo-1741905710.html

https://ria.ru/20210424/uchitel-1729777640.html

ростовская область

таганрог

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ирина рукавишникова , валентина матвиенко, ростовская область, таганрог, общество