В Совфеде оценили идею запустить "женские вагоны" в транспорте
Сенатор Рукавишникова назвала идею запустить "женские вагоны" в транспорте не самой полезной
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Предложение запустить специальные женские вагоны в российском общественном транспорте в целях борьбы с домогательствами является не самым своевременным и полезным, важнее провести модернизацию транспорта, считает первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запустить женские вагоны в общественном транспорте в России, пишет газета "Вечерняя Москва". По его мнению, это должно обезопасить россиянок от домогательств в общественном транспорте. Соответствующее письмо направлено министру транспорта РФ Виталию Савельеву, отмечает издание.
"Я бы назвала подобную инициативу не самой своевременной и полезной. Если продолжать ее логически, то с теми же целями стоит делать отдельные женские дома, кварталы, улицы, города. Как это было в далеком прошлом, делить учебные заведения всех уровней на женские и мужские и тому подобное", - заявила Рукавишникова РИА Новости.
По ее мнению, гораздо большего внимания заслуживают вопросы загруженности общественного транспорта, особенно в часы пик, его модернизации, обеспечения кондиционерами. Если говорить о наземном транспорте, то, отметила сенатор, есть определенные проблемы с комфортными остановочными комплексами. Огромной проблемой Рукавишникова назвала отсутствие доступной среды на транспорте для маломобильных групп.
В качестве положительного примера она привела Таганрог в Ростовской области, которую сенатор представляет в Совфеде. Уже в сентябре в результате реализации проекта государственно-частного партнерства там будет запущена новая трамвайная линия протяженностью 10 километров с комфортными низкопольными трамваями, оснащенные кондиционерами и Wi-Fi, сообщила Рукавишникова. Этот проект реализуется под патронажем спикера Совфеда Валентины Матвиенко, его курируют глава Ростовской области Василий Голубев и сенатор от региона Андрей Яцкин.
24 апреля, 16:55Московского учителя заподозрили в домогательствах