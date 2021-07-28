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В результате утечки химвеществ на заводе в Техасе погибли два человека
В результате утечки химвеществ на заводе в Техасе погибли два человека - РИА Новости, 28.07.2021
В результате утечки химвеществ на заводе в Техасе погибли два человека
Не менее двух человек погибли, четверо пострадали в результате утечки химического вещества на заводе компании LyondellBasell в американском штате Техас. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T07:52
2021-07-28T07:52
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Не менее двух человек погибли, четверо пострадали в результате утечки химического вещества на заводе компании LyondellBasell в американском штате Техас."В нашем комплексе в (городе) Ла Порт произошла утечка этановой кислоты... Два человека получили смертельные ранения в ходе этого происшествия. Четыре человека получили ожоги, их перевозят, чтобы оказать им медпомощь", - говорится в заявлении компании LyondellBasell.Отмечается, что утечку удалось остановить. Согласно показателям мониторинга качества воздуха, местным жителям ничего не грозит.На месте происшествия работают аварийные службы.
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вашингтон, сша, техас, в мире
07:52 28.07.2021
 
В результате утечки химвеществ на заводе в Техасе погибли два человека

В результате утечки химвеществ на заводе в Техасе погибли два человека, четверо пострадали

© AP Photo / Susan WalshСотрудники полиции в Вашингтоне, США
Сотрудники полиции в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Не менее двух человек погибли, четверо пострадали в результате утечки химического вещества на заводе компании LyondellBasell в американском штате Техас.
"В нашем комплексе в (городе) Ла Порт произошла утечка этановой кислоты... Два человека получили смертельные ранения в ходе этого происшествия. Четыре человека получили ожоги, их перевозят, чтобы оказать им медпомощь", - говорится в заявлении компании LyondellBasell.
Отмечается, что утечку удалось остановить. Согласно показателям мониторинга качества воздуха, местным жителям ничего не грозит.
На месте происшествия работают аварийные службы.
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