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В результате утечки химвеществ на заводе в Техасе погибли два человека

В результате утечки химвеществ на заводе в Техасе погибли два человека - РИА Новости, 28.07.2021

В результате утечки химвеществ на заводе в Техасе погибли два человека

Не менее двух человек погибли, четверо пострадали в результате утечки химического вещества на заводе компании LyondellBasell в американском штате Техас. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T07:52

2021-07-28T07:52

2021-07-28T07:52

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Не менее двух человек погибли, четверо пострадали в результате утечки химического вещества на заводе компании LyondellBasell в американском штате Техас."В нашем комплексе в (городе) Ла Порт произошла утечка этановой кислоты... Два человека получили смертельные ранения в ходе этого происшествия. Четыре человека получили ожоги, их перевозят, чтобы оказать им медпомощь", - говорится в заявлении компании LyondellBasell.Отмечается, что утечку удалось остановить. Согласно показателям мониторинга качества воздуха, местным жителям ничего не грозит.На месте происшествия работают аварийные службы.

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