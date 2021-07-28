https://ria.ru/20210728/upts-1743249293.html

УПЦ отказалась от мероприятий с патриархом Варфоломеем на Украине

УПЦ отказалась от мероприятий с патриархом Варфоломеем на Украине - РИА Новости, 28.07.2021

УПЦ отказалась от мероприятий с патриархом Варфоломеем на Украине

Представители канонической Украинской православной церкви не будут присутствовать на мероприятиях, в которых примет участие патриарх Константинопольский... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:20

2021-07-28T12:20

2021-07-28T12:20

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Представители канонической Украинской православной церкви не будут присутствовать на мероприятиях, в которых примет участие патриарх Константинопольский Варфоломей во время своего визита на Украину, заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.Константинопольский патриарх посетит Украину в августе 2021 года. Его визит будет приурочен к празднованию Дня независимости страны (24 августа) и станет ответом на приглашение президента Владимира Зеленского.Митрополит Антоний отметил, что в УПЦ выступают против его визита."Мы против его приезда. Это связано с тем, что патриарх Варфоломей несет личную ответственность за то, что происходит в Украине в последние годы. Это увлечение наших храмов, это избиение наших верующих. Очень много зла было принесено ", - сказал митрополит Антоний, чьи слова приводятся на сайте Синодального информационного-просветительского отдела УПЦПо его словам, "верующие не поймут", если представители УПЦ посетят мероприятия, где будет присутствовать патриарх Варфоломей. "Поэтому можем сказать однозначно – на тех мероприятиях, где будет присутствовать патриарх Варфоломей, не будет представителя УПЦ", - подытожил митрополит Антоний.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру - Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ), дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.

https://ria.ru/20210723/zakhvaty-1742419852.html

https://ria.ru/20210603/zakhvaty-1735314650.html

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православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, петр порошенко, крещение руси, владимир зеленский, киев, украина