https://ria.ru/20210728/ukraina-1743269652.html

Зеленский ответил на статью Путина про Украину

Зеленский ответил на статью Путина про Украину - РИА Новости, 28.07.2021

Зеленский ответил на статью Путина про Украину

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну — "наследницей одного из самых сильных государств... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:03

2021-07-28T14:03

2021-07-28T15:54

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну — "наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы".Такое заявление он сделал в своем поздравлении ко Дню Крещения Руси. Ролик опубликован в его Telegram-канале.По его словам, двадцать четыре области Украины и Крым — это родные дети и наследники Древнерусского государства."Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах", — сказал он.По словам Зеленского, "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не следует пытаться претендовать на это наследство, а также пытаться доказать причастность к тысячелетней истории, "находясь за тысячи километров".Владимир Путин 12 июля опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он назвал возникшую между двумя народами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Москвой.Президент также напомнил, что и русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, крупнейшего государства Европы: славянские и другие племена на землях от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова были объединены одним языком и властью князей династии Рюриковичей, а после Крещения Руси — и одной православной верой.В заключение он отметил, что духовный выбор князя Влади­мира и сегодня во многом определяет родство русского и украинского народов.

https://ria.ru/20210719/ukraina-1741788816.html

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россия, владимир зеленский, владимир путин, киев, украина, в мире