14:03 28.07.2021 (обновлено: 15:54 28.07.2021)
Зеленский ответил на статью Путина про Украину
Зеленский ответил на статью Путина в своем поздравлении ко Дню Крещения Руси
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну — "наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы".
Такое заявление он сделал в своем поздравлении ко Дню Крещения Руси. Ролик опубликован в его Telegram-канале.
По его словам, двадцать четыре области Украины и Крым — это родные дети и наследники Древнерусского государства.
"Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах", — сказал он.
По словам Зеленского, "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не следует пытаться претендовать на это наследство, а также пытаться доказать причастность к тысячелетней истории, "находясь за тысячи километров".
Владимир Путин 12 июля опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он назвал возникшую между двумя народами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Москвой.
Президент также напомнил, что и русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, крупнейшего государства Европы: славянские и другие племена на землях от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова были объединены одним языком и властью князей династии Рюриковичей, а после Крещения Руси — и одной православной верой.
В заключение он отметил, что духовный выбор князя Владимира и сегодня во многом определяет родство русского и украинского народов.