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Зеленский ответил на статью Путина про Украину
Зеленский ответил на статью Путина про Украину - РИА Новости, 28.07.2021
Зеленский ответил на статью Путина про Украину
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну — "наследницей одного из самых сильных государств... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:03
2021-07-28T15:54
россия
владимир зеленский
владимир путин
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну — "наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы".Такое заявление он сделал в своем поздравлении ко Дню Крещения Руси. Ролик опубликован в его Telegram-канале.По его словам, двадцать четыре области Украины и Крым — это родные дети и наследники Древнерусского государства."Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах", — сказал он.По словам Зеленского, "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не следует пытаться претендовать на это наследство, а также пытаться доказать причастность к тысячелетней истории, "находясь за тысячи километров".Владимир Путин 12 июля опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он назвал возникшую между двумя народами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Москвой.Президент также напомнил, что и русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, крупнейшего государства Европы: славянские и другие племена на землях от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова были объединены одним языком и властью князей династии Рюриковичей, а после Крещения Руси — и одной православной верой.В заключение он отметил, что духовный выбор князя Влади­мира и сегодня во многом определяет родство русского и украинского народов.
https://ria.ru/20210719/ukraina-1741788816.html
https://ria.ru/20210719/smeshno-1741886818.html
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россия, владимир зеленский, владимир путин, киев, украина, в мире
14:03 28.07.2021 (обновлено: 15:54 28.07.2021)
 
Зеленский ответил на статью Путина про Украину

Зеленский ответил на статью Путина в своем поздравлении ко Дню Крещения Руси

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а саму страну — "наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы".
Такое заявление он сделал в своем поздравлении ко Дню Крещения Руси. Ролик опубликован в его Telegram-канале.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 06:12
В Раде предрекли Украине тяжелые времена после статьи Путина
По его словам, двадцать четыре области Украины и Крым — это родные дети и наследники Древнерусского государства.
"Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах", — сказал он.
По словам Зеленского, "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не следует пытаться претендовать на это наследство, а также пытаться доказать причастность к тысячелетней истории, "находясь за тысячи километров".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 15:56
Украинского генерала рассмешили слова Зеленского о Путине
Владимир Путин 12 июля опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он назвал возникшую между двумя народами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Москвой.
Президент также напомнил, что и русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, крупнейшего государства Европы: славянские и другие племена на землях от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова были объединены одним языком и властью князей династии Рюриковичей, а после Крещения Руси — и одной православной верой.
В заключение он отметил, что духовный выбор князя Влади­мира и сегодня во многом определяет родство русского и украинского народов.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 12:49
Песков рассказал о дискуссии вокруг статьи Путина об Украине
 
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