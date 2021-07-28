https://ria.ru/20210728/ukraina-1743259810.html

В Словакии заявили, что Европа "сыта по горло" недовольством Украины

В Словакии заявили, что Европа "сыта по горло" недовольством Украины - РИА Новости, 28.07.2021

В Словакии заявили, что Европа "сыта по горло" недовольством Украины

Украина при поддержке США стала "проблемой для всех" из-за постоянного недовольства по вопросу поставок газа, пишет обозреватель словацкой газеты Denník N Марек РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T13:19

2021-07-28T13:19

2021-07-28T14:18

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украина при поддержке США стала "проблемой для всех" из-за постоянного недовольства по вопросу поставок газа, пишет обозреватель словацкой газеты Denník N Марек Данко.По его словам, газовый вопрос всегда был священным для Украины. Так, после распада СССР Киев не раз угрожал перекрыть трубопровод, который поставляет российский газ в Европу.Москва нашла альтернативу в виде "Северного потока — 2", отметил журналист, добавив, что условия реализации этого проекта устраивают европейских партнеров. Однако, пишет Данко, такая инициатива понравилась далеко не всем.Автор называет сложившуюся ситуация странной, отметив, что "абсурд — второе имя Украины", которая то и дело пытается давить на жалость западных стран.Его также возмутило то, что Киев призвал вписать переговоры по газу в "нормандский формат". По мнению Данко, никакой связи между конфликтом в Донбассе и соглашениями по газу нет.Автор заключил, что европейские страны "сыты по горло" постоянными условиями Украины, которая превратилась в "неадекватного партнера", и призвал минимизировать контакты с ней.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210728/sp2-1743214040.html

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словакия

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россия, северный поток — 2, словакия, сша, украина, в мире