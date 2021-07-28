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В Словакии заявили, что Европа "сыта по горло" недовольством Украины
В Словакии заявили, что Европа "сыта по горло" недовольством Украины - РИА Новости, 28.07.2021
В Словакии заявили, что Европа "сыта по горло" недовольством Украины
Украина при поддержке США стала "проблемой для всех" из-за постоянного недовольства по вопросу поставок газа, пишет обозреватель словацкой газеты Denník N Марек РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:19
2021-07-28T14:18
россия
северный поток — 2
словакия
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украина при поддержке США стала "проблемой для всех" из-за постоянного недовольства по вопросу поставок газа, пишет обозреватель словацкой газеты Denník N Марек Данко.По его словам, газовый вопрос всегда был священным для Украины. Так, после распада СССР Киев не раз угрожал перекрыть трубопровод, который поставляет российский газ в Европу.Москва нашла альтернативу в виде "Северного потока — 2", отметил журналист, добавив, что условия реализации этого проекта устраивают европейских партнеров. Однако, пишет Данко, такая инициатива понравилась далеко не всем.Автор называет сложившуюся ситуация странной, отметив, что "абсурд — второе имя Украины", которая то и дело пытается давить на жалость западных стран.Его также возмутило то, что Киев призвал вписать переговоры по газу в "нормандский формат". По мнению Данко, никакой связи между конфликтом в Донбассе и соглашениями по газу нет.Автор заключил, что европейские страны "сыты по горло" постоянными условиями Украины, которая превратилась в "неадекватного партнера", и призвал минимизировать контакты с ней.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, северный поток — 2, словакия, сша, украина, в мире
13:19 28.07.2021 (обновлено: 14:18 28.07.2021)
 
В Словакии заявили, что Европа "сыта по горло" недовольством Украины

Denník N: Европа "сыта по горло" недовольством Украины по вопросу поставок газа

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкСтанция переработки газа в Харьковской области Украины
Станция переработки газа в Харьковской области Украины - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украина при поддержке США стала "проблемой для всех" из-за постоянного недовольства по вопросу поставок газа, пишет обозреватель словацкой газеты Denník N Марек Данко.
По его словам, газовый вопрос всегда был священным для Украины. Так, после распада СССР Киев не раз угрожал перекрыть трубопровод, который поставляет российский газ в Европу.
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Москва нашла альтернативу в виде "Северного потока — 2", отметил журналист, добавив, что условия реализации этого проекта устраивают европейских партнеров. Однако, пишет Данко, такая инициатива понравилась далеко не всем.

"Американцы, которые тоже хотят продавать, но по другим, значительно более высоким ценам, и украинцы, которые не хотят ничего делать и даже не инвестируют в сервис газотранспортной системы на своей территории", — пояснил он.

Автор называет сложившуюся ситуация странной, отметив, что "абсурд — второе имя Украины", которая то и дело пытается давить на жалость западных стран.

"Мол, мы вам доверились, "положили свою молодость", а теперь вы должны нас поддерживать. Угрожайте России, требуйте от нее уступок для нас, и все в таком духе", — иронизирует он.

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Его также возмутило то, что Киев призвал вписать переговоры по газу в "нормандский формат". По мнению Данко, никакой связи между конфликтом в Донбассе и соглашениями по газу нет.
Автор заключил, что европейские страны "сыты по горло" постоянными условиями Украины, которая превратилась в "неадекватного партнера", и призвал минимизировать контакты с ней.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияСеверный поток — 2СловакияСШАУкраинаВ мире
 
 
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