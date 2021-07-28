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Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом
Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом - РИА Новости, 28.07.2021
Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом
Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne предположил, что Украину ждет дефицит газа из-за открытия трубопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T03:28
2021-07-28T07:11
дмитрий корнейчук
россия
северный поток — 2
евросоюз
москва
сша
украина
в мире
экономика
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В Киеве поняли, что украинцам придется ползти на коленях к России за газом
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne предположил, что Украину ждет дефицит газа из-за открытия трубопровода "Северный поток — 2".По его мнению, страна может остаться без голубого топлива даже при условии сохранения транзита в объеме 15-20 миллиардов кубометров. Эксперт напомнил, что с 2015 года Украина покупает "мифический" европейский газ, который на самом деле представляет собой российский газ из транзитной трубы.Политолог заключил, что при снижении Россией транзита до минимума в домах на Украине не будет газа, а также отопительного сезона."Северный поток — 2" — почти достроенный газопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, рассчитывающие продвигать в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четыре раза вводил санкции, пытаясь помешать строительству, однако оно все же вышло на финальную стадию. На прошлой неделе США и Германия достигли соглашения: в частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят проект, а Берлин обязался добиваться сохранения транзита российского газа через Украину.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу, и подчеркивая, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.
https://ria.ru/20210726/saakashvili-1742853124.html
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россия
москва
сша
украина
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дмитрий корнейчук, россия, северный поток — 2, евросоюз, москва, сша, украина, в мире, экономика
03:28 28.07.2021 (обновлено: 07:11 28.07.2021)
 
Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом

Политолог Корнейчук посоветовал гражданам Украины готовиться "ползти на коленях" к России за газом

© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne предположил, что Украину ждет дефицит газа из-за открытия трубопровода "Северный поток — 2".
По его мнению, страна может остаться без голубого топлива даже при условии сохранения транзита в объеме 15-20 миллиардов кубометров. Эксперт напомнил, что с 2015 года Украина покупает "мифический" европейский газ, который на самом деле представляет собой российский газ из транзитной трубы.
"В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто останемся без газа. Об этом власть не говорит и нагло нас обманывает", — рассказал Корнейчук.
Политолог заключил, что при снижении Россией транзита до минимума в домах на Украине не будет газа, а также отопительного сезона.
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"Северный поток — 2" — почти достроенный газопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, рассчитывающие продвигать в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.
Вашингтон четыре раза вводил санкции, пытаясь помешать строительству, однако оно все же вышло на финальную стадию. На прошлой неделе США и Германия достигли соглашения: в частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят проект, а Берлин обязался добиваться сохранения транзита российского газа через Украину.
Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу, и подчеркивая, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.
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