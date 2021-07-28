03:28 28.07.2021 (обновлено: 07:11 28.07.2021)
Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом
Политолог Корнейчук посоветовал гражданам Украины готовиться "ползти на коленях" к России за газом
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne предположил, что Украину ждет дефицит газа из-за открытия трубопровода "Северный поток — 2".
По его мнению, страна может остаться без голубого топлива даже при условии сохранения транзита в объеме 15-20 миллиардов кубометров. Эксперт напомнил, что с 2015 года Украина покупает "мифический" европейский газ, который на самом деле представляет собой российский газ из транзитной трубы.
"В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто останемся без газа. Об этом власть не говорит и нагло нас обманывает", — рассказал Корнейчук.
Политолог заключил, что при снижении Россией транзита до минимума в домах на Украине не будет газа, а также отопительного сезона.
Вашингтон четыре раза вводил санкции, пытаясь помешать строительству, однако оно все же вышло на финальную стадию. На прошлой неделе США и Германия достигли соглашения: в частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят проект, а Берлин обязался добиваться сохранения транзита российского газа через Украину.
Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу, и подчеркивая, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.