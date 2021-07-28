https://ria.ru/20210728/ukraina-1743189391.html

Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом

Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом - РИА Новости, 28.07.2021

Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом

Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne предположил, что Украину ждет дефицит газа из-за открытия трубопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T03:28

2021-07-28T03:28

2021-07-28T07:11

дмитрий корнейчук

россия

северный поток — 2

евросоюз

москва

сша

украина

в мире

экономика

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В Киеве поняли, что украинцам придется ползти на коленях к России за газом

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne предположил, что Украину ждет дефицит газа из-за открытия трубопровода "Северный поток — 2".По его мнению, страна может остаться без голубого топлива даже при условии сохранения транзита в объеме 15-20 миллиардов кубометров. Эксперт напомнил, что с 2015 года Украина покупает "мифический" европейский газ, который на самом деле представляет собой российский газ из транзитной трубы.Политолог заключил, что при снижении Россией транзита до минимума в домах на Украине не будет газа, а также отопительного сезона."Северный поток — 2" — почти достроенный газопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, рассчитывающие продвигать в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четыре раза вводил санкции, пытаясь помешать строительству, однако оно все же вышло на финальную стадию. На прошлой неделе США и Германия достигли соглашения: в частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят проект, а Берлин обязался добиваться сохранения транзита российского газа через Украину.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу, и подчеркивая, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

https://ria.ru/20210726/saakashvili-1742853124.html

https://ria.ru/20210724/stsenariy-1742648870.html

россия

москва

сша

украина

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дмитрий корнейчук, россия, северный поток — 2, евросоюз, москва, сша, украина, в мире, экономика