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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210728/uchenye-1743225621.html
Российские ученые: нельзя политизировать вопрос о происхождении COVID-19
Российские ученые: нельзя политизировать вопрос о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021
Российские ученые: нельзя политизировать вопрос о происхождении COVID-19
Ведущие российские вирусологи назвали политически мотивированным "словоблудием" утверждения об искусственном происхождении коронавируса нового типа. Академик... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T10:52
2021-07-28T10:52
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
китай
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МОСКВА, 28 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Ведущие российские вирусологи назвали политически мотивированным "словоблудием" утверждения об искусственном происхождении коронавируса нового типа. Академик РАН, эксперт ВОЗ и специалист по коронавирусам Дмитрий Львов в интервью телеканалу "CGTN-Русский" 27 июля заявил: "Уверен, что все вирусные инфекции человека произошли от вирусных болезней животных… совершенно очевидно, что это естественный природный процесс".Он подчеркнул, что разговоры об искусственном происхождении коронавируса нового типа "ведут не специалисты, не профессионалы, а политологи". "Вот у нас очень метко сказал наш президент Путин, что сейчас все политологи превратились у нас в вирусологов", - отметил академик. По его словам, политические игры вокруг происхождения коронавируса ведутся, в том числе, в ВОЗ: "Мне трудно отвечать за те действия и за те выступления, которые исходят из Всемирной Организации Здравоохранения. Там тоже разные люди, они находятся под большим давлением, в том числе американцев".Академик призвал не политизировать вопрос происхождения коронавируса нового типа, а "работать, исследовать, анализировать материалы - и честно об этом говорить, честно давать публикации, тогда будет всё нормально".Со Львовым согласился руководитель филиала Главного научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов, которого цитирует 28 июля издание China Daily. Вирусолог также назвал "безосновательными фантазиями непрофессионалов" утверждения о том, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории. "Вирус пришел из природы, не вижу никаких оснований сомневаться в этом", - отметил он. По его мнению, расследование источника происхождения коронавируса намеренно политизируют США, которым это выгодно для наращивания давления на Китай.С тем, что вопрос происхождения коронавируса нового типа сильно политизирован, согласились и участники проведенного аналитическим центром CGTNглобального опроса в соцсетях. Уверенность в политизации соответствующих исследований выразили 80% респондентов из пяти крупнейших глобальных соцсетей. 60% опрошенных сошлись во мнении о том, что самой неотложной задачей борьбы с COVID-19 является массовая вакцинация.При этом эксперты напоминают, что вакцинироваться от COVID-19 придется постоянно, как от гриппа. Академик Львов поясняет: "При гриппе ведь каждый год вакцины несколько меняют свой состав, туда вводятся новые штаммы актуальные. То же самое надо будет делать и с вакцинами против коронавируса, изменяя их некоторый состав, адаптировать их, адаптировать к тем доминирующим штаммам, которые циркулируют или которые потенциально будут циркулировать ближайшее время".
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коронавирус covid-19, китай
10:52 28.07.2021
 

Российские ученые: нельзя политизировать вопрос о происхождении COVID-19

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники лаборатории во время исследований
Сотрудники лаборатории во время исследований - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Ведущие российские вирусологи назвали политически мотивированным "словоблудием" утверждения об искусственном происхождении коронавируса нового типа. Академик РАН, эксперт ВОЗ и специалист по коронавирусам Дмитрий Львов в интервью телеканалу "CGTN-Русский" 27 июля заявил: "Уверен, что все вирусные инфекции человека произошли от вирусных болезней животных… совершенно очевидно, что это естественный природный процесс".
Он подчеркнул, что разговоры об искусственном происхождении коронавируса нового типа "ведут не специалисты, не профессионалы, а политологи". "Вот у нас очень метко сказал наш президент Путин, что сейчас все политологи превратились у нас в вирусологов", - отметил академик. По его словам, политические игры вокруг происхождения коронавируса ведутся, в том числе, в ВОЗ: "Мне трудно отвечать за те действия и за те выступления, которые исходят из Всемирной Организации Здравоохранения. Там тоже разные люди, они находятся под большим давлением, в том числе американцев".
Люди в масках на популярной торговой улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 11:47Россия-Китай: Главное
Проблема происхождения коронавируса политизирована – онлайн-опрос CGTN
Академик призвал не политизировать вопрос происхождения коронавируса нового типа, а "работать, исследовать, анализировать материалы - и честно об этом говорить, честно давать публикации, тогда будет всё нормально".
Со Львовым согласился руководитель филиала Главного научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов, которого цитирует 28 июля издание China Daily. Вирусолог также назвал "безосновательными фантазиями непрофессионалов" утверждения о том, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории. "Вирус пришел из природы, не вижу никаких оснований сомневаться в этом", - отметил он. По его мнению, расследование источника происхождения коронавируса намеренно политизируют США, которым это выгодно для наращивания давления на Китай.
С тем, что вопрос происхождения коронавируса нового типа сильно политизирован, согласились и участники проведенного аналитическим центром CGTNглобального опроса в соцсетях. Уверенность в политизации соответствующих исследований выразили 80% респондентов из пяти крупнейших глобальных соцсетей. 60% опрошенных сошлись во мнении о том, что самой неотложной задачей борьбы с COVID-19 является массовая вакцинация.
Комментируя этот вопрос, академик Львов заявил, что для полной победы над пандемией необходима вакцинация порядка 80% глобального населения. Схожую точку зрения ранее выразил и ведущий пульмонолог КНР Чжун Наньшань. По его словам, при средней эффективности вакцин в 80%, по миру необходимо привить 78% населения: в Европе – 84,2%, В Азии – 70,2%, в Китае - 72,9%. Разные требования к проценту привитых объясняется различной структурой населения по регионам. По прогнозу Чжун Наньшаня, на достижение глобального группового иммунитета к COVID-19 уйдет 2-3 года.
При этом эксперты напоминают, что вакцинироваться от COVID-19 придется постоянно, как от гриппа. Академик Львов поясняет: "При гриппе ведь каждый год вакцины несколько меняют свой состав, туда вводятся новые штаммы актуальные. То же самое надо будет делать и с вакцинами против коронавируса, изменяя их некоторый состав, адаптировать их, адаптировать к тем доминирующим штаммам, которые циркулируют или которые потенциально будут циркулировать ближайшее время".
 
Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19Китай
 
 
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