https://ria.ru/20210728/uchenye-1743225621.html

Российские ученые: нельзя политизировать вопрос о происхождении COVID-19

Российские ученые: нельзя политизировать вопрос о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021

Российские ученые: нельзя политизировать вопрос о происхождении COVID-19

Ведущие российские вирусологи назвали политически мотивированным "словоблудием" утверждения об искусственном происхождении коронавируса нового типа. Академик... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T10:52

2021-07-28T10:52

2021-07-28T10:52

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китай

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МОСКВА, 28 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Ведущие российские вирусологи назвали политически мотивированным "словоблудием" утверждения об искусственном происхождении коронавируса нового типа. Академик РАН, эксперт ВОЗ и специалист по коронавирусам Дмитрий Львов в интервью телеканалу "CGTN-Русский" 27 июля заявил: "Уверен, что все вирусные инфекции человека произошли от вирусных болезней животных… совершенно очевидно, что это естественный природный процесс".Он подчеркнул, что разговоры об искусственном происхождении коронавируса нового типа "ведут не специалисты, не профессионалы, а политологи". "Вот у нас очень метко сказал наш президент Путин, что сейчас все политологи превратились у нас в вирусологов", - отметил академик. По его словам, политические игры вокруг происхождения коронавируса ведутся, в том числе, в ВОЗ: "Мне трудно отвечать за те действия и за те выступления, которые исходят из Всемирной Организации Здравоохранения. Там тоже разные люди, они находятся под большим давлением, в том числе американцев".Академик призвал не политизировать вопрос происхождения коронавируса нового типа, а "работать, исследовать, анализировать материалы - и честно об этом говорить, честно давать публикации, тогда будет всё нормально".Со Львовым согласился руководитель филиала Главного научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов, которого цитирует 28 июля издание China Daily. Вирусолог также назвал "безосновательными фантазиями непрофессионалов" утверждения о том, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории. "Вирус пришел из природы, не вижу никаких оснований сомневаться в этом", - отметил он. По его мнению, расследование источника происхождения коронавируса намеренно политизируют США, которым это выгодно для наращивания давления на Китай.С тем, что вопрос происхождения коронавируса нового типа сильно политизирован, согласились и участники проведенного аналитическим центром CGTNглобального опроса в соцсетях. Уверенность в политизации соответствующих исследований выразили 80% респондентов из пяти крупнейших глобальных соцсетей. 60% опрошенных сошлись во мнении о том, что самой неотложной задачей борьбы с COVID-19 является массовая вакцинация.При этом эксперты напоминают, что вакцинироваться от COVID-19 придется постоянно, как от гриппа. Академик Львов поясняет: "При гриппе ведь каждый год вакцины несколько меняют свой состав, туда вводятся новые штаммы актуальные. То же самое надо будет делать и с вакцинами против коронавируса, изменяя их некоторый состав, адаптировать их, адаптировать к тем доминирующим штаммам, которые циркулируют или которые потенциально будут циркулировать ближайшее время".

https://ria.ru/20210727/koronavirus-1743071147.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, китай