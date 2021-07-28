https://ria.ru/20210728/ubiystvo-1743218069.html
В Самаре завели дело после жестокого убийства девушки
В Самаре завели дело после жестокого убийства девушки - РИА Новости, 28.07.2021
В Самаре завели дело после жестокого убийства девушки
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства жительницы Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T10:06
2021-07-28T10:06
2021-07-28T10:06
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самара
самарская область
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САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства жительницы Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.Ранее "Комсомольская правда-Самара" написала, что в одной из квартир было найдено тело молодой девушки. По данным издания, убийство было совершено с особой жестокостью, после чего над телом надругались, а подозреваемым оказался отец погибшей."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что подозреваемый задержан и арестован судом.
https://ria.ru/20210726/arest-1742985658.html
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россия, самара, самарская область, происшествия
В Самаре завели дело после жестокого убийства девушки
Следователи завели уголовное дело после жестокого убийства девушки в Самаре