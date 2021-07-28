https://ria.ru/20210728/ubiystvo-1743218069.html

В Самаре завели дело после жестокого убийства девушки

В Самаре завели дело после жестокого убийства девушки - РИА Новости, 28.07.2021

В Самаре завели дело после жестокого убийства девушки

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства жительницы Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T10:06

2021-07-28T10:06

2021-07-28T10:06

россия

самара

самарская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства жительницы Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.Ранее "Комсомольская правда-Самара" написала, что в одной из квартир было найдено тело молодой девушки. По данным издания, убийство было совершено с особой жестокостью, после чего над телом надругались, а подозреваемым оказался отец погибшей."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что подозреваемый задержан и арестован судом.

https://ria.ru/20210726/arest-1742985658.html

россия

самара

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, самара, самарская область, происшествия