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В Самаре завели дело после жестокого убийства девушки
В Самаре завели дело после жестокого убийства девушки - РИА Новости, 28.07.2021
В Самаре завели дело после жестокого убийства девушки
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства жительницы Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T10:06
2021-07-28T10:06
россия
самара
самарская область
происшествия
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САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства жительницы Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.Ранее "Комсомольская правда-Самара" написала, что в одной из квартир было найдено тело молодой девушки. По данным издания, убийство было совершено с особой жестокостью, после чего над телом надругались, а подозреваемым оказался отец погибшей."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что подозреваемый задержан и арестован судом.
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россия, самара, самарская область, происшествия
10:06 28.07.2021
 
В Самаре завели дело после жестокого убийства девушки

Следователи завели уголовное дело после жестокого убийства девушки в Самаре

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
САМАРА, 28 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства жительницы Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
Ранее "Комсомольская правда-Самара" написала, что в одной из квартир было найдено тело молодой девушки. По данным издания, убийство было совершено с особой жестокостью, после чего над телом надругались, а подозреваемым оказался отец погибшей.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что подозреваемый задержан и арестован судом.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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РоссияСамараСамарская областьПроисшествия
 
 
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