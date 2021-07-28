https://ria.ru/20210728/tyumen-1743330364.html

В Тюмени завели дело на мужчину, который напал на пятерых девушек

В Тюмени завели дело на мужчину, который напал на пятерых девушек - РИА Новости, 28.07.2021

В Тюмени завели дело на мужчину, который напал на пятерых девушек

В Тюмени на мужчину, который якобы избил пятерых девушек, забравшись к ним в квартиру через балкон, завели административное дело о побоях, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T18:32

2021-07-28T18:32

2021-07-28T18:32

россия

тюменская область

тюмень

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ТЮМЕНЬ, 27 июл - РИА Новости. В Тюмени на мужчину, который якобы избил пятерых девушек, забравшись к ним в квартиру через балкон, завели административное дело о побоях, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной полиции."По результатам процессуальной проверки участковым уполномоченными полиции ОП №1 УМВД России по Тюмени в отношении мужчины 1982 года рождения возбуждено административное производство по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Побои". Материалы будут направлены в мировой суд для рассмотрения. По факту незаконного проникновения в жилище материалы направлены в Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области для дачи уголовно-правовой оценки по ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища)", - сообщили в пресс-службе ведомства.В отношении хозяйки квартиры, где произошел инцидент, составлен протокол по ст. 1.1. Нарушение тишины и покоя граждан Кодекса Тюменской области об административной ответственности. Материалы будут направлены в Управу Восточного округа для принятия решения.

https://ria.ru/20210728/koltsa-1743312187.html

россия

тюменская область

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тюменская область, тюмень, происшествия