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В Тюмени завели дело на мужчину, который напал на пятерых девушек
В Тюмени завели дело на мужчину, который напал на пятерых девушек - РИА Новости, 28.07.2021
В Тюмени завели дело на мужчину, который напал на пятерых девушек
В Тюмени на мужчину, который якобы избил пятерых девушек, забравшись к ним в квартиру через балкон, завели административное дело о побоях, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:32
2021-07-28T18:32
россия
тюменская область
тюмень
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 27 июл - РИА Новости. В Тюмени на мужчину, который якобы избил пятерых девушек, забравшись к ним в квартиру через балкон, завели административное дело о побоях, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной полиции."По результатам процессуальной проверки участковым уполномоченными полиции ОП №1 УМВД России по Тюмени в отношении мужчины 1982 года рождения возбуждено административное производство по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Побои". Материалы будут направлены в мировой суд для рассмотрения. По факту незаконного проникновения в жилище материалы направлены в Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области для дачи уголовно-правовой оценки по ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища)", - сообщили в пресс-службе ведомства.В отношении хозяйки квартиры, где произошел инцидент, составлен протокол по ст. 1.1. Нарушение тишины и покоя граждан Кодекса Тюменской области об административной ответственности. Материалы будут направлены в Управу Восточного округа для принятия решения.
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россия, тюменская область, тюмень, происшествия
18:32 28.07.2021
 
В Тюмени завели дело на мужчину, который напал на пятерых девушек

В Тюмени завели дело на мужчину, который напал на пятерых девушек, забравшись к ним через балкон

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТЮМЕНЬ, 27 июл - РИА Новости. В Тюмени на мужчину, который якобы избил пятерых девушек, забравшись к ним в квартиру через балкон, завели административное дело о побоях, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной полиции.
"По результатам процессуальной проверки участковым уполномоченными полиции ОП №1 УМВД России по Тюмени в отношении мужчины 1982 года рождения возбуждено административное производство по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Побои". Материалы будут направлены в мировой суд для рассмотрения. По факту незаконного проникновения в жилище материалы направлены в Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области для дачи уголовно-правовой оценки по ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища)", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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В отношении хозяйки квартиры, где произошел инцидент, составлен протокол по ст. 1.1. Нарушение тишины и покоя граждан Кодекса Тюменской области об административной ответственности. Материалы будут направлены в Управу Восточного округа для принятия решения.
 
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