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ЦИК разъяснил порядок международного наблюдения на выборах в Госдуму
ЦИК разъяснил порядок международного наблюдения на выборах в Госдуму - РИА Новости, 28.07.2021
ЦИК разъяснил порядок международного наблюдения на выборах в Госдуму
ЦИК принял документ, разъясняющий порядок деятельности международных наблюдателей на выборах в Госдуму, согласно которому вопросы въезда, пребывания и... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:04
2021-07-28T12:04
россия
выборы в государственную думу
цик рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ЦИК принял документ, разъясняющий порядок деятельности международных наблюдателей на выборах в Госдуму, согласно которому вопросы въезда, пребывания и санитарно-эпидемиологических правил пребывания на территории РФ будут решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации.Как отметил член ЦИК Павел Андреев на заседании в среду, РФ последовательно выполняет свои обязательства в электоральной сфере. ЦИК традиционно приглашает на избирательную кампанию коллег из зарубежных партнерских избирательных органов, а также международных профессиональных ассоциаций организаторов выборов.По его словам, в разъяснениях раскрывается порядок приглашения иностранных наблюдателей, права и обязанности сторон."Принципиальной особенностью принимаемого документа является то, что кампания проходит в условиях рисков распространения коронавируса. Порядок трехдневного голосования нашел отражение и в документе", - пояснил Андреев.Весь процесс от опечатывания ящиков 17 сентября до подсчета голосов доступен и транспарентен для иностранных наблюдателей, также им предоставляется право наблюдения за дистанционным электронным голосованием, отметил он."Надо помнить, что наблюдение будет проходить в условиях крайне непростых с точки зрения санитарно-эпидемиологической обстановки. Здоровье наших избирателей, наших граждан для нас превыше всего, равно как и здоровье самих международных наблюдателей, особенно в период нахождения на территории РФ. В этой связи подчеркиваю, что разъяснениями предусмотрено, что вопросы въезда, пребывания и санитарно-эпидемиологических правил пребывания на территории РФ, будут решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации, о чем мы будем своевременно информировать", - заключил Андреев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210722/pamfilova-1742443781.html
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россия, выборы в государственную думу, цик рф, госдума рф, политика
12:04 28.07.2021
 
ЦИК разъяснил порядок международного наблюдения на выборах в Госдуму

ЦИК принял документ о порядке деятельности международных наблюдателей на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ЦИК принял документ, разъясняющий порядок деятельности международных наблюдателей на выборах в Госдуму, согласно которому вопросы въезда, пребывания и санитарно-эпидемиологических правил пребывания на территории РФ будут решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Как отметил член ЦИК Павел Андреев на заседании в среду, РФ последовательно выполняет свои обязательства в электоральной сфере. ЦИК традиционно приглашает на избирательную кампанию коллег из зарубежных партнерских избирательных органов, а также международных профессиональных ассоциаций организаторов выборов.
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По его словам, в разъяснениях раскрывается порядок приглашения иностранных наблюдателей, права и обязанности сторон.
"Принципиальной особенностью принимаемого документа является то, что кампания проходит в условиях рисков распространения коронавируса. Порядок трехдневного голосования нашел отражение и в документе", - пояснил Андреев.
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Весь процесс от опечатывания ящиков 17 сентября до подсчета голосов доступен и транспарентен для иностранных наблюдателей, также им предоставляется право наблюдения за дистанционным электронным голосованием, отметил он.
"Надо помнить, что наблюдение будет проходить в условиях крайне непростых с точки зрения санитарно-эпидемиологической обстановки. Здоровье наших избирателей, наших граждан для нас превыше всего, равно как и здоровье самих международных наблюдателей, особенно в период нахождения на территории РФ. В этой связи подчеркиваю, что разъяснениями предусмотрено, что вопросы въезда, пребывания и санитарно-эпидемиологических правил пребывания на территории РФ, будут решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации, о чем мы будем своевременно информировать", - заключил Андреев.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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