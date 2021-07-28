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ЦИК разъяснил порядок международного наблюдения на выборах в Госдуму

ЦИК разъяснил порядок международного наблюдения на выборах в Госдуму - РИА Новости, 28.07.2021

ЦИК разъяснил порядок международного наблюдения на выборах в Госдуму

ЦИК принял документ, разъясняющий порядок деятельности международных наблюдателей на выборах в Госдуму, согласно которому вопросы въезда, пребывания и... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:04

2021-07-28T12:04

2021-07-28T12:04

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ЦИК принял документ, разъясняющий порядок деятельности международных наблюдателей на выборах в Госдуму, согласно которому вопросы въезда, пребывания и санитарно-эпидемиологических правил пребывания на территории РФ будут решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации.Как отметил член ЦИК Павел Андреев на заседании в среду, РФ последовательно выполняет свои обязательства в электоральной сфере. ЦИК традиционно приглашает на избирательную кампанию коллег из зарубежных партнерских избирательных органов, а также международных профессиональных ассоциаций организаторов выборов.По его словам, в разъяснениях раскрывается порядок приглашения иностранных наблюдателей, права и обязанности сторон."Принципиальной особенностью принимаемого документа является то, что кампания проходит в условиях рисков распространения коронавируса. Порядок трехдневного голосования нашел отражение и в документе", - пояснил Андреев.Весь процесс от опечатывания ящиков 17 сентября до подсчета голосов доступен и транспарентен для иностранных наблюдателей, также им предоставляется право наблюдения за дистанционным электронным голосованием, отметил он."Надо помнить, что наблюдение будет проходить в условиях крайне непростых с точки зрения санитарно-эпидемиологической обстановки. Здоровье наших избирателей, наших граждан для нас превыше всего, равно как и здоровье самих международных наблюдателей, особенно в период нахождения на территории РФ. В этой связи подчеркиваю, что разъяснениями предусмотрено, что вопросы въезда, пребывания и санитарно-эпидемиологических правил пребывания на территории РФ, будут решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации, о чем мы будем своевременно информировать", - заключил Андреев.

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/pamfilova-1742443781.html

https://ria.ru/20210724/grudinin-1742687399.html

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россия, выборы в государственную думу, цик рф, госдума рф, политика