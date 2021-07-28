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РЭЦ выбрал лучшие региональные центры поддержки экспорта
РЭЦ выбрал лучшие региональные центры поддержки экспорта - РИА Новости, 28.07.2021
РЭЦ выбрал лучшие региональные центры поддержки экспорта
Российский экспортный центр выбрал шесть лучших центров поддержки экспорта по итогам 2020 года, сообщает РЭЦ. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:57
2021-07-28T12:57
россия
российский экспортный центр (рэц)
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр
белгородская область
экономика
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр выбрал шесть лучших центров поддержки экспорта по итогам 2020 года, сообщает РЭЦ.Это центры в Удмуртии, Башкирии, Алтайском крае, Ленинградской, Смоленской и Белгородской областях."Итоги подведены на основе рейтинга ЦПЭ (центры поддержки экспорта - ред.) за 2020 год, подготовленного РЭЦ, при расчете которого учитывались охват поддержки экспорта в регионе, количество "историй успеха" благодаря поддержке ЦПЭ, число новых экспортеров, объемы экспортных поставок и их география и ряд других факторов", - поясняется в сообщении.Там добавляется, что церемония награждения прошла во второй день Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта. Победители получили благодарность от министра экономического развития РФ за вклад в достижение показателей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".Победителей поздравили управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова, директор по региональному проекту РЭЦ Наталья Минаева и врио заместителя губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский.
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россия, российский экспортный центр (рэц), ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, белгородская область, экономика
12:57 28.07.2021
 

РЭЦ выбрал лучшие региональные центры поддержки экспорта

© РИА Новости / Павел БедняковДиректор по региональному проекту АО "РЭЦ" Наталья Минаева, управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети Ксения Тагирова и врио заместителя Губернатора Белгородской области Дмитрий Гладских во время награждения
Директор по региональному проекту АО РЭЦ Наталья Минаева, управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети Ксения Тагирова и врио заместителя Губернатора Белгородской области Дмитрий Гладских во время награждения - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр выбрал шесть лучших центров поддержки экспорта по итогам 2020 года, сообщает РЭЦ.
Это центры в Удмуртии, Башкирии, Алтайском крае, Ленинградской, Смоленской и Белгородской областях.
"Итоги подведены на основе рейтинга ЦПЭ (центры поддержки экспорта - ред.) за 2020 год, подготовленного РЭЦ, при расчете которого учитывались охват поддержки экспорта в регионе, количество "историй успеха" благодаря поддержке ЦПЭ, число новых экспортеров, объемы экспортных поставок и их география и ряд других факторов", - поясняется в сообщении.
Там добавляется, что церемония награждения прошла во второй день Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта. Победители получили благодарность от министра экономического развития РФ за вклад в достижение показателей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Победителей поздравили управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова, директор по региональному проекту РЭЦ Наталья Минаева и врио заместителя губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский.
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