https://ria.ru/20210728/tsentry-1743252583.html

РЭЦ выбрал лучшие региональные центры поддержки экспорта

РЭЦ выбрал лучшие региональные центры поддержки экспорта - РИА Новости, 28.07.2021

РЭЦ выбрал лучшие региональные центры поддержки экспорта

Российский экспортный центр выбрал шесть лучших центров поддержки экспорта по итогам 2020 года, сообщает РЭЦ. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:57

2021-07-28T12:57

2021-07-28T12:57

россия

российский экспортный центр (рэц)

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр

белгородская область

экономика

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр выбрал шесть лучших центров поддержки экспорта по итогам 2020 года, сообщает РЭЦ.Это центры в Удмуртии, Башкирии, Алтайском крае, Ленинградской, Смоленской и Белгородской областях."Итоги подведены на основе рейтинга ЦПЭ (центры поддержки экспорта - ред.) за 2020 год, подготовленного РЭЦ, при расчете которого учитывались охват поддержки экспорта в регионе, количество "историй успеха" благодаря поддержке ЦПЭ, число новых экспортеров, объемы экспортных поставок и их география и ряд других факторов", - поясняется в сообщении.Там добавляется, что церемония награждения прошла во второй день Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта. Победители получили благодарность от министра экономического развития РФ за вклад в достижение показателей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".Победителей поздравили управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова, директор по региональному проекту РЭЦ Наталья Минаева и врио заместителя губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский.

https://ria.ru/20210712/eksport-1740951646.html

россия

белгородская область

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