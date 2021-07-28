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В Курске трамвай сошел с рельсов, два человека пострадали
В Курске трамвай сошел с рельсов, два человека пострадали - РИА Новости, 28.07.2021
В Курске трамвай сошел с рельсов, два человека пострадали
Прокуратура проводит проверку после ДТП с участием трамвая в Курске, где пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:18
2021-07-28T12:18
2021-07-28T13:15
курск
происшествия
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РЯЗАНЬ, 28 июл — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после ДТП с участием трамвая в Курске, где пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.Авария произошла накануне утром, в 07:40, на улице Верхняя Луговая. На кадрах с места происшествия видно, как трамвай на большой скорости не вписался в поворот и вылетел с рельсов.Пострадавшие — один из пассажиров, мужчина 1950 года рождения, и пешеход — 33-летняя женщина. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
курск
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Трамвай сошел с рельсов в Курске. Кадры с видеорегистратора
В Курске сошел с рельсов трамвай, пострадали 2 человека - пассажир и пешеход, сообщили РИА Новости в прокуратуре.
2021-07-28T12:18
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PT0M20S
РИА Новости
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РИА Новости
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видео, курск, происшествия
12:18 28.07.2021 (обновлено: 13:15 28.07.2021)
В Курске трамвай сошел с рельсов, два человека пострадали
Прокуратура начала проверку после схода трамвая с рельсов в Курске