https://ria.ru/20210728/tramvay-1743248860.html

В Курске трамвай сошел с рельсов, два человека пострадали

В Курске трамвай сошел с рельсов, два человека пострадали - РИА Новости, 28.07.2021

В Курске трамвай сошел с рельсов, два человека пострадали

Прокуратура проводит проверку после ДТП с участием трамвая в Курске, где пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:18

2021-07-28T12:18

2021-07-28T13:15

курск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743252455_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_bec8a519532f76a71256f6d8187db91a.jpg

РЯЗАНЬ, 28 июл — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после ДТП с участием трамвая в Курске, где пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.Авария произошла накануне утром, в 07:40, на улице Верхняя Луговая. На кадрах с места происшествия видно, как трамвай на большой скорости не вписался в поворот и вылетел с рельсов.Пострадавшие — один из пассажиров, мужчина 1950 года рождения, и пешеход — 33-летняя женщина. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамвай сошел с рельсов в Курске. Кадры с видеорегистратора В Курске сошел с рельсов трамвай, пострадали 2 человека - пассажир и пешеход, сообщили РИА Новости в прокуратуре. 2021-07-28T12:18 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, курск, происшествия