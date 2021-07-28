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Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю
Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю - РИА Новости, 28.07.2021
Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю
Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:34
2021-07-28T15:56
ржд
владимир путин
иркутская область
экономика
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю.Магистраль пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный — в Бурятии.Церемония запуска прошла в режиме видеоконференции. В ней также участвовали строители, специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и "УСК МОСТ".Возведение началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. Старый Байкальский тоннель, построенный в 1985 году, является одним из самых узких мест на БАМе: поездам на перегоне Дельбичинда — Дабан приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. Теперь движение станет двухпутным.
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"Разрешаю" – Путин открыл железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю
Путин по видеосвязи дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю, теперь движение здесь стало идти по двум путям сразу. Старый Байкальский тоннель, построенный в 1985, был одним из самых узких мест на БАМе: пока путь в тоннеле был один, поездам приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов.
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ржд, владимир путин, иркутская область, экономика
13:34 28.07.2021 (обновлено: 15:56 28.07.2021)
 
Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

Путин дал старт движению по второму Байкальскому тоннелю, соединившему Иркутскую область и Бурятию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю.
Магистраль пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный — в Бурятии.
Церемония запуска прошла в режиме видеоконференции. В ней также участвовали строители, специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и "УСК МОСТ".
Возведение началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. Старый Байкальский тоннель, построенный в 1985 году, является одним из самых узких мест на БАМе: поездам на перегоне Дельбичинда — Дабан приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. Теперь движение станет двухпутным.
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РЖДВладимир ПутинИркутская областьЭкономика
 
 
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