https://ria.ru/20210728/tonnel-1743263093.html

Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю - РИА Новости, 28.07.2021

Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T13:34

2021-07-28T13:34

2021-07-28T15:56

ржд

владимир путин

иркутская область

экономика

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю.Магистраль пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный — в Бурятии.Церемония запуска прошла в режиме видеоконференции. В ней также участвовали строители, специалисты по эксплуатации, руководители РЖД и "УСК МОСТ".Возведение началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. Старый Байкальский тоннель, построенный в 1985 году, является одним из самых узких мест на БАМе: поездам на перегоне Дельбичинда — Дабан приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. Теперь движение станет двухпутным.

https://ria.ru/20210728/transport-1743263329.html

иркутская область

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2021

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"Разрешаю" – Путин открыл железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю Путин по видеосвязи дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю, теперь движение здесь стало идти по двум путям сразу. Старый Байкальский тоннель, построенный в 1985, был одним из самых узких мест на БАМе: пока путь в тоннеле был один, поездам приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. 2021-07-28T13:34 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ржд, владимир путин, иркутская область, экономика