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Россельхознадзор частично снял запрет на ввоз томатов из Белоруссии
Россельхознадзор частично снял запрет на ввоз томатов из Белоруссии - РИА Новости, 28.07.2021
Россельхознадзор частично снял запрет на ввоз томатов из Белоруссии
Россельхознадзор начал снимать ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев из Белоруссии, введенные осенью прошлого года в связи с обнаружением в... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:39
2021-07-28T17:39
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россельхознадзор начал снимать ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев из Белоруссии, введенные осенью прошлого года в связи с обнаружением в поставлявшихся овощах вируса мозаики пепино, сообщило ведомство."Россельхознадзор частично снимает временные ограничения на ввоз томатов и перцев из Республики Беларусь", - говорится в сообщении.В нем указывается, что с 29 июля разрешается ввоз в РФ томатов крестьянско-фермерского хозяйства из Гомельской области, одного производителя из Витебской области, двух производителей из Могилевской и 60 производителей из Гродненской области.Ведомство поясняет, что ограничения снимаются на основании материалов о проведенных фитосанитарных обследованиях томатов в местах их производства, которые были предоставлены белорусской стороной, а также под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии.C 18 сентября 2020 года Россельхознадзор запретил ввоз в Россию томатов и перцев из Гомельской и Гродненской областей Белоруссии в связи с обнаружением в них вируса мозаики пепино. Аналогичная мера по той же причине была предпринята с 9 октября 2020 года в отношении поставок томатов и перцев из Минской области страны, с 30 октября 2020 года - в отношении Брестской области, с 24 ноября 2020 года - по Витебской и Могилевской областям.Вирус мозаики пепино - опасное заболевание томатов и других культур из семейства пасленовых. В результате заражения данным вирусом плоды томатов, перца, баклажанов, картофеля теряют товарные качества: наблюдается уменьшение размера плодов, происходит их неравномерное созревание, развитие мраморности и пятнистости.
https://ria.ru/20210728/tabak-1743254703.html
https://ria.ru/20210713/rosselkhoznadzor-1741090387.html
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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), белоруссия, в мире
17:39 28.07.2021
 
Россельхознадзор частично снял запрет на ввоз томатов из Белоруссии

Россельхознадзор начал снимать ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев из Белоруссии

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПродажа овощей на рынке
Продажа овощей на рынке - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россельхознадзор начал снимать ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев из Белоруссии, введенные осенью прошлого года в связи с обнаружением в поставлявшихся овощах вируса мозаики пепино, сообщило ведомство.
"Россельхознадзор частично снимает временные ограничения на ввоз томатов и перцев из Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
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В нем указывается, что с 29 июля разрешается ввоз в РФ томатов крестьянско-фермерского хозяйства из Гомельской области, одного производителя из Витебской области, двух производителей из Могилевской и 60 производителей из Гродненской области.
Ведомство поясняет, что ограничения снимаются на основании материалов о проведенных фитосанитарных обследованиях томатов в местах их производства, которые были предоставлены белорусской стороной, а также под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии.
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C 18 сентября 2020 года Россельхознадзор запретил ввоз в Россию томатов и перцев из Гомельской и Гродненской областей Белоруссии в связи с обнаружением в них вируса мозаики пепино. Аналогичная мера по той же причине была предпринята с 9 октября 2020 года в отношении поставок томатов и перцев из Минской области страны, с 30 октября 2020 года - в отношении Брестской области, с 24 ноября 2020 года - по Витебской и Могилевской областям.
Вирус мозаики пепино - опасное заболевание томатов и других культур из семейства пасленовых. В результате заражения данным вирусом плоды томатов, перца, баклажанов, картофеля теряют товарные качества: наблюдается уменьшение размера плодов, происходит их неравномерное созревание, развитие мраморности и пятнистости.
 
РоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)БелоруссияВ мире
 
 
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