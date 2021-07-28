https://ria.ru/20210728/tomaty-1743320146.html

Россельхознадзор частично снял запрет на ввоз томатов из Белоруссии

Россельхознадзор частично снял запрет на ввоз томатов из Белоруссии - РИА Новости, 28.07.2021

Россельхознадзор частично снял запрет на ввоз томатов из Белоруссии

Россельхознадзор начал снимать ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев из Белоруссии, введенные осенью прошлого года в связи с обнаружением в... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:39

2021-07-28T17:39

2021-07-28T17:39

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россельхознадзор начал снимать ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев из Белоруссии, введенные осенью прошлого года в связи с обнаружением в поставлявшихся овощах вируса мозаики пепино, сообщило ведомство."Россельхознадзор частично снимает временные ограничения на ввоз томатов и перцев из Республики Беларусь", - говорится в сообщении.В нем указывается, что с 29 июля разрешается ввоз в РФ томатов крестьянско-фермерского хозяйства из Гомельской области, одного производителя из Витебской области, двух производителей из Могилевской и 60 производителей из Гродненской области.Ведомство поясняет, что ограничения снимаются на основании материалов о проведенных фитосанитарных обследованиях томатов в местах их производства, которые были предоставлены белорусской стороной, а также под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии.C 18 сентября 2020 года Россельхознадзор запретил ввоз в Россию томатов и перцев из Гомельской и Гродненской областей Белоруссии в связи с обнаружением в них вируса мозаики пепино. Аналогичная мера по той же причине была предпринята с 9 октября 2020 года в отношении поставок томатов и перцев из Минской области страны, с 30 октября 2020 года - в отношении Брестской области, с 24 ноября 2020 года - по Витебской и Могилевской областям.Вирус мозаики пепино - опасное заболевание томатов и других культур из семейства пасленовых. В результате заражения данным вирусом плоды томатов, перца, баклажанов, картофеля теряют товарные качества: наблюдается уменьшение размера плодов, происходит их неравномерное созревание, развитие мраморности и пятнистости.

https://ria.ru/20210728/tabak-1743254703.html

https://ria.ru/20210713/rosselkhoznadzor-1741090387.html

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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), белоруссия, в мире