Тихановская рассказала о встрече с Байденом
Тихановская попросила Байдена помочь переходу Белоруссии к демократии
© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская во время интервью в Нью-Йорке
© AP Photo / Robert Bumsted
МИНСК, 28 июл - РИА Новости. Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская заявила, что на встрече с президентом США Джо Байденом призвала его помочь сделать республику примером "ненасильственного перехода к демократии".
Ранее Байден написал в своем аккаунте в Twitter, что в среду утром встретился в Белом доме с Тихановской.
"Как политик, я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии", - написала Тихановская в своем Telegram-канале.
Там также отмечается, что, по мнению Тихановской, решением кризиса в Белоруссии "могут стать только новые свободные выборы под международным контролем". Кроме того, оппозиционный политик убеждена, что кризис в республике должен быть включен в международную повестку дня, в ООН и ОБСЕ, "а все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс в экстрадиции отказал.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.