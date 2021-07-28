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https://ria.ru/20210728/tikhanovskaya-1743356313.html
Тихановская рассказала о встрече с Байденом
Тихановская рассказала о встрече с Байденом - РИА Новости, 28.07.2021
Тихановская рассказала о встрече с Байденом
Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская заявила, что на встрече с президентом США Джо Байденом призвала его помочь... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T23:14
2021-07-28T23:14
светлана тихановская
александр лукашенко
евросоюз
джо байден
белоруссия
оон
сша
в мире
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МИНСК, 28 июл - РИА Новости. Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская заявила, что на встрече с президентом США Джо Байденом призвала его помочь сделать республику примером "ненасильственного перехода к демократии".Ранее Байден написал в своем аккаунте в Twitter, что в среду утром встретился в Белом доме с Тихановской."Как политик, я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии", - написала Тихановская в своем Telegram-канале.Там также отмечается, что, по мнению Тихановской, решением кризиса в Белоруссии "могут стать только новые свободные выборы под международным контролем". Кроме того, оппозиционный политик убеждена, что кризис в республике должен быть включен в международную повестку дня, в ООН и ОБСЕ, "а все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс в экстрадиции отказал.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20210728/tikhanovskaya-1743271515.html
https://ria.ru/20210726/belorussiya-1742843404.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, джо байден, белоруссия, оон, сша, в мире
23:14 28.07.2021
 
Тихановская рассказала о встрече с Байденом

Тихановская попросила Байдена помочь переходу Белоруссии к демократии

© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская во время интервью в Нью-Йорке
Светлана Тихановская во время интервью в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© AP Photo / Robert Bumsted
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МИНСК, 28 июл - РИА Новости. Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская заявила, что на встрече с президентом США Джо Байденом призвала его помочь сделать республику примером "ненасильственного перехода к демократии".
Ранее Байден написал в своем аккаунте в Twitter, что в среду утром встретился в Белом доме с Тихановской.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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"Как политик, я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии", - написала Тихановская в своем Telegram-канале.
Там также отмечается, что, по мнению Тихановской, решением кризиса в Белоруссии "могут стать только новые свободные выборы под международным контролем". Кроме того, оппозиционный политик убеждена, что кризис в республике должен быть включен в международную повестку дня, в ООН и ОБСЕ, "а все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс в экстрадиции отказал.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
 
Светлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоЕвросоюзДжо БайденБелоруссияООНСШАВ мире
 
 
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