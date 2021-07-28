https://ria.ru/20210728/test-sistemy-1743316752.html

Попова рассказала о стандартизации тест-систем на коронавирус

Попова рассказала о стандартизации тест-систем на коронавирус - РИА Новости, 28.07.2021

Попова рассказала о стандартизации тест-систем на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России ведется работа над стандартизацией всех тест-систем на коронавирус. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:25

2021-07-28T17:25

2021-07-28T17:30

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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российское общество "знание"

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России ведется работа над стандартизацией всех тест-систем на коронавирус."Сегодня мы стараемся, чтобы, -и такую задачу решает регулятор - чтобы у нас были стандартизованы все тест-системы, которые есть", - сказала она, выступая в российском обществе "Знание".Попова отметила, что тест ПЦР достаточно четкий и объективный, точно говорит, есть ли вирус.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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