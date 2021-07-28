https://ria.ru/20210728/test-sistemy-1743316752.html
Попова рассказала о стандартизации тест-систем на коронавирус
Попова рассказала о стандартизации тест-систем на коронавирус - РИА Новости, 28.07.2021
Попова рассказала о стандартизации тест-систем на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России ведется работа над стандартизацией всех тест-систем на коронавирус. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:25
2021-07-28T17:25
2021-07-28T17:30
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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российское общество "знание"
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России ведется работа над стандартизацией всех тест-систем на коронавирус."Сегодня мы стараемся, чтобы, -и такую задачу решает регулятор - чтобы у нас были стандартизованы все тест-системы, которые есть", - сказала она, выступая в российском обществе "Знание".Попова отметила, что тест ПЦР достаточно четкий и объективный, точно говорит, есть ли вирус.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российское общество "знание", коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
17:25 28.07.2021 (обновлено: 17:30 28.07.2021)
Попова рассказала о стандартизации тест-систем на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Попова: ведется работа над стандартизацией всех тест-систем на коронавирус