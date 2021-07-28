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Распространение коронавируса
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Россия входит в пятерку стран по тестированию на COVID-19, заявила Попова
Россия входит в пятерку стран по тестированию на COVID-19, заявила Попова - РИА Новости, 28.07.2021
Россия входит в пятерку стран по тестированию на COVID-19, заявила Попова
Россия с мая прошлого года входит в пятерку стран по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:00
2021-07-28T18:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия с мая прошлого года входит в пятерку стран по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что медики стараются максимально быстро выявить заразившихся, даже если у них еще нет симптомов, чтобы как можно скорее их изолировать и начать лечение.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия
18:00 28.07.2021 (обновлено: 18:09 28.07.2021)
 
Россия входит в пятерку стран по тестированию на COVID-19, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова: Россия входит в пятерку стран по охвату населения тестами на COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация в связи с коронавирусом в Крыму
Ситуация в связи с коронавирусом в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия с мая прошлого года входит в пятерку стран по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы уже давно, с мая прошлого года, больше года постоянно входим в пятерку стран по охвату тестированием на миллион, на сто тысяч, как хотите, в интенсивном показателе. Мы не делаем мало тестов, мы постоянно видим, что происходит в популяции", - заявила Попова в ходе эфира российского общества "Знание".
Она отметила, что медики стараются максимально быстро выявить заразившихся, даже если у них еще нет симптомов, чтобы как можно скорее их изолировать и начать лечение.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоРоссия
 
 
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