https://ria.ru/20210728/test-1743324437.html

Россия входит в пятерку стран по тестированию на COVID-19, заявила Попова

Россия входит в пятерку стран по тестированию на COVID-19, заявила Попова - РИА Новости, 28.07.2021

Россия входит в пятерку стран по тестированию на COVID-19, заявила Попова

Россия с мая прошлого года входит в пятерку стран по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T18:00

2021-07-28T18:00

2021-07-28T18:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

россия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия с мая прошлого года входит в пятерку стран по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что медики стараются максимально быстро выявить заразившихся, даже если у них еще нет симптомов, чтобы как можно скорее их изолировать и начать лечение.

https://ria.ru/20210707/ptsr-test-1740292804.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия