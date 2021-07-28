https://ria.ru/20210728/test-1743324437.html
Россия входит в пятерку стран по тестированию на COVID-19, заявила Попова
Россия входит в пятерку стран по тестированию на COVID-19, заявила Попова - РИА Новости, 28.07.2021
Россия входит в пятерку стран по тестированию на COVID-19, заявила Попова
Россия с мая прошлого года входит в пятерку стран по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:00
2021-07-28T18:00
2021-07-28T18:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия с мая прошлого года входит в пятерку стран по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что медики стараются максимально быстро выявить заразившихся, даже если у них еще нет симптомов, чтобы как можно скорее их изолировать и начать лечение.
https://ria.ru/20210707/ptsr-test-1740292804.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия
18:00 28.07.2021 (обновлено: 18:09 28.07.2021)
Россия входит в пятерку стран по тестированию на COVID-19, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: Россия входит в пятерку стран по охвату населения тестами на COVID-19