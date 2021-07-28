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Умерла экс-глава Росздравнадзора Елена Тельнова
Умерла экс-глава Росздравнадзора Елена Тельнова - РИА Новости, 28.07.2021
Умерла экс-глава Росздравнадзора Елена Тельнова
Бывший руководитель Росздравнадзора Елена Тельнова умерла в возрасте 69 лет, сообщило ведомство на своем сайте. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T21:03
2021-07-28T21:03
2021-07-28T21:37
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывший руководитель Росздравнадзора Елена Тельнова умерла в возрасте 69 лет, сообщило ведомство на своем сайте.Коллектив Росздравнадзора выразил соболезнования родным и близким Елены Тельновой.Причины смерти не сообщаются. Елена Тельнова родилась 11 февраля 1952 года в Москве.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, общество
21:03 28.07.2021 (обновлено: 21:37 28.07.2021)
Умерла экс-глава Росздравнадзора Елена Тельнова
Скончалась экс-руководитель Росздравнадзора Елена Тельнова в возрасте 69 лет