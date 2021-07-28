Умерла экс-глава Росздравнадзора Елена Тельнова

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения с прискорбием сообщает, что ушла из жизни профессор, доктор фармацевтических наук Елена Алексеевна Тельнова. Елена Алексеевна начала работать в Росздравнадзоре с момента его основания, а с 2010 по 2013 год возглавляла Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения", — говорится в сообщении.