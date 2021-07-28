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Талибы захватили один из районов столицы провинции Гельменд в Афганистане
Талибы захватили один из районов столицы провинции Гельменд в Афганистане - РИА Новости, 28.07.2021
Талибы захватили один из районов столицы провинции Гельменд в Афганистане
Боевики движения "Талибан"* взяли под контроль один из районов города Лашкаргах, административного центра провинции Гельменд на юге Афганистана, сообщил местный РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T16:53
2021-07-28T18:42
россия
кандагар (провинция)
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* взяли под контроль один из районов города Лашкаргах, административного центра провинции Гельменд на юге Афганистана, сообщил местный телеканал TOLO News.О продвижении талибов в город телевидению рассказал глава совета провинции Атаулла Афган.Гельменд граничит на юге с Пакистаном, а на востоке — с провинцией Кандагар.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые контролируют значительные территории в сельских районах и развернули наступление на крупные города.Нестабильность в стране нарастает на фоне вывода американских войск.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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россия
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россия, кандагар (провинция), талибан, сша, в мире
16:53 28.07.2021 (обновлено: 18:42 28.07.2021)
 
Талибы захватили один из районов столицы провинции Гельменд в Афганистане

TOLO News: талибы взяли под контроль район столицы провинции Гельменд в Афганистане

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* взяли под контроль один из районов города Лашкаргах, административного центра провинции Гельменд на юге Афганистана, сообщил местный телеканал TOLO News.
О продвижении талибов в город телевидению рассказал глава совета провинции Атаулла Афган.
Гельменд граничит на юге с Пакистаном, а на востоке — с провинцией Кандагар.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые контролируют значительные территории в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
Нестабильность в стране нарастает на фоне вывода американских войск.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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