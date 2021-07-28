https://ria.ru/20210728/taliby-1743308604.html

Талибы захватили один из районов столицы провинции Гельменд в Афганистане

Талибы захватили один из районов столицы провинции Гельменд в Афганистане - РИА Новости, 28.07.2021

Талибы захватили один из районов столицы провинции Гельменд в Афганистане

Боевики движения "Талибан"* взяли под контроль один из районов города Лашкаргах, административного центра провинции Гельменд на юге Афганистана, сообщил местный РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T16:53

2021-07-28T16:53

2021-07-28T18:42

россия

кандагар (провинция)

талибан

сша

в мире

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* взяли под контроль один из районов города Лашкаргах, административного центра провинции Гельменд на юге Афганистана, сообщил местный телеканал TOLO News.О продвижении талибов в город телевидению рассказал глава совета провинции Атаулла Афган.Гельменд граничит на юге с Пакистаном, а на востоке — с провинцией Кандагар.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые контролируют значительные территории в сельских районах и развернули наступление на крупные города.Нестабильность в стране нарастает на фоне вывода американских войск.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210728/afganistan-1743235719.html

россия

кандагар (провинция)

сша

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россия, кандагар (провинция), талибан, сша, в мире