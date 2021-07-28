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Стало известно, когда Россия и Таиланд смогут возобновить авиасообщение
Стало известно, когда Россия и Таиланд смогут возобновить авиасообщение - РИА Новости, 28.07.2021
Стало известно, когда Россия и Таиланд смогут возобновить авиасообщение
Россия и Таиланд обсуждают возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Если соглашение будет достигнуто, авиасообщение между... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:42
2021-07-28T11:42
2021-07-28T11:43
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россия и Таиланд обсуждают возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Если соглашение будет достигнуто, авиасообщение между странами может возобновиться уже этой осенью, передает АТОР.Роспотребнадзор и министерство здравоохранения Таиланда провели совместную видеоконференцию, где обсудили перспективы сотрудничества в области профилактики и борьбы с COVID-19. По мнению экспертов, если вопрос признания российских вакцин будет улажен, то осенью оперштаб может внести Таиланд в список открытых для полетов направлений.Напомним, на данный момент россиянам разрешен въезд на Пхукет. Однако наши соотечественники, прилетевшие на остров, должны отсидеть на карантине, если они не привиты одобренными ВОЗ и Таиландом вакцинами. Пока российской среди них нет.
https://ria.ru/20210716/plyazhi-1741409776.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, пхукет (остров), воз, таиланд