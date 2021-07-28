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Туризм
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Стало известно, когда Россия и Таиланд смогут возобновить авиасообщение
Стало известно, когда Россия и Таиланд смогут возобновить авиасообщение - РИА Новости, 28.07.2021
Стало известно, когда Россия и Таиланд смогут возобновить авиасообщение
Россия и Таиланд обсуждают возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Если соглашение будет достигнуто, авиасообщение между... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:42
2021-07-28T11:43
вакцина "спутник v"
туризм
коронавирус covid-19
россия
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
пхукет (остров)
воз
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россия и Таиланд обсуждают возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Если соглашение будет достигнуто, авиасообщение между странами может возобновиться уже этой осенью, передает АТОР.Роспотребнадзор и министерство здравоохранения Таиланда провели совместную видеоконференцию, где обсудили перспективы сотрудничества в области профилактики и борьбы с COVID-19. По мнению экспертов, если вопрос признания российских вакцин будет улажен, то осенью оперштаб может внести Таиланд в список открытых для полетов направлений.Напомним, на данный момент россиянам разрешен въезд на Пхукет. Однако наши соотечественники, прилетевшие на остров, должны отсидеть на карантине, если они не привиты одобренными ВОЗ и Таиландом вакцинами. Пока российской среди них нет.
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россия
пхукет (остров)
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, пхукет (остров), воз, таиланд
11:42 28.07.2021 (обновлено: 11:43 28.07.2021)
 

Стало известно, когда Россия и Таиланд смогут возобновить авиасообщение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТуристы отдыхают на пляже Таиланда
Туристы отдыхают на пляже Таиланда - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россия и Таиланд обсуждают возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Если соглашение будет достигнуто, авиасообщение между странами может возобновиться уже этой осенью, передает АТОР.
Роспотребнадзор и министерство здравоохранения Таиланда провели совместную видеоконференцию, где обсудили перспективы сотрудничества в области профилактики и борьбы с COVID-19.
По мнению экспертов, если вопрос признания российских вакцин будет улажен, то осенью оперштаб может внести Таиланд в список открытых для полетов направлений.
Напомним, на данный момент россиянам разрешен въезд на Пхукет. Однако наши соотечественники, прилетевшие на остров, должны отсидеть на карантине, если они не привиты одобренными ВОЗ и Таиландом вакцинами. Пока российской среди них нет.
Пляж Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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ТуризмВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссиятуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмПхукет (остров)ВОЗТаиланд
 
 
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