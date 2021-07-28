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Красовский выиграл суд по статье о прослушке телефонных разговоров Гозмана
Красовский выиграл суд по статье о прослушке телефонных разговоров Гозмана - РИА Новости, 28.07.2021
Красовский выиграл суд по статье о прослушке телефонных разговоров Гозмана
Московский Арбитражный суд полностью удовлетворил иск журналиста Антона Красовского и телеканала RT к общественному деятелю Леониду Гозману и "Новой газете",... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T00:35
2021-07-28T00:35
россия
антон красовский
телеканал rt
telegram (приложение)
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
леонид гозман
общество
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Московский Арбитражный суд полностью удовлетворил иск журналиста Антона Красовского и телеканала RT к общественному деятелю Леониду Гозману и "Новой газете", написал в своем Telegram-канале истец.Красовский напомнил, что Гозман обвинял его в получении сведений после "прослушки его телефонных переговоров с друзьями".Журналист пояснил, что суд обязал "Новую газету" удалить материал общественного деятеля и опубликовать в качестве опровержения решение суда. Также он предположил, что Гозман попытается обжаловать это решение.Телеведущий заключил, что не ждет никаких компенсаций и извинений от Гозмана.На сайте "Новой газеты" 9 марта была опубликована статья Гозмана "Любовь втроем: мы с товарищем майором и Антон Красовский. Заявление в Следственный комитет". В публикации говорится, что Гозман и журналист и бывший депутат Госдумы Игорь Яковенко обратились в СК с заявлением о возбуждении уголовного дела в связи с нарушением тайны телефонных переговоров. Как поясняет Гозман в статье, в прямом эфире шоу на RT Красовский якобы изложил суть телефонных разговоров общественного деятеля, которые он провел с Яковенко из дома перед выездом на телешоу. Гозман и Яковенко в заявлении в СК, текст которого приводится в публикации, просят "дать процессуальную оценку действиям А. В. Красовского, а также лиц, сообщивших ему о проведенных телефонных переговорах".
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россия, антон красовский, телеканал rt, telegram (приложение), следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, леонид гозман, общество
00:35 28.07.2021
 
Красовский выиграл суд по статье о прослушке телефонных разговоров Гозмана

Журналист Антон Красовский выиграл суд по статье о прослушке телефона общественника Леонида Гозмана

© РИА Новости / Владимир ТрефиловАнтон Красовский
Антон Красовский - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Московский Арбитражный суд полностью удовлетворил иск журналиста Антона Красовского и телеканала RT к общественному деятелю Леониду Гозману и "Новой газете", написал в своем Telegram-канале истец.
Красовский напомнил, что Гозман обвинял его в получении сведений после "прослушки его телефонных переговоров с друзьями".
Журналист пояснил, что суд обязал "Новую газету" удалить материал общественного деятеля и опубликовать в качестве опровержения решение суда. Также он предположил, что Гозман попытается обжаловать это решение.
"Но де-юре и де-факто я прав, никаких прослушек я не получал, и вообще никогда никаких прослушек не видел и не слышал, так что совершенно не понимаю, как можно эту апелляцию удовлетворить", — отметил Красовский.
Телеведущий заключил, что не ждет никаких компенсаций и извинений от Гозмана.
На сайте "Новой газеты" 9 марта была опубликована статья Гозмана "Любовь втроем: мы с товарищем майором и Антон Красовский. Заявление в Следственный комитет". В публикации говорится, что Гозман и журналист и бывший депутат Госдумы Игорь Яковенко обратились в СК с заявлением о возбуждении уголовного дела в связи с нарушением тайны телефонных переговоров. Как поясняет Гозман в статье, в прямом эфире шоу на RT Красовский якобы изложил суть телефонных разговоров общественного деятеля, которые он провел с Яковенко из дома перед выездом на телешоу. Гозман и Яковенко в заявлении в СК, текст которого приводится в публикации, просят "дать процессуальную оценку действиям А. В. Красовского, а также лиц, сообщивших ему о проведенных телефонных переговорах".
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