https://ria.ru/20210728/sud-1743185277.html

Красовский выиграл суд по статье о прослушке телефонных разговоров Гозмана

Красовский выиграл суд по статье о прослушке телефонных разговоров Гозмана - РИА Новости, 28.07.2021

Красовский выиграл суд по статье о прослушке телефонных разговоров Гозмана

Московский Арбитражный суд полностью удовлетворил иск журналиста Антона Красовского и телеканала RT к общественному деятелю Леониду Гозману и "Новой газете",... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T00:35

2021-07-28T00:35

2021-07-28T00:35

россия

антон красовский

телеканал rt

telegram (приложение)

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

леонид гозман

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/97527/83/975278339_0:141:2784:1707_1920x0_80_0_0_7ba2f9354f2073734c9fc103c857a407.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Московский Арбитражный суд полностью удовлетворил иск журналиста Антона Красовского и телеканала RT к общественному деятелю Леониду Гозману и "Новой газете", написал в своем Telegram-канале истец.Красовский напомнил, что Гозман обвинял его в получении сведений после "прослушки его телефонных переговоров с друзьями".Журналист пояснил, что суд обязал "Новую газету" удалить материал общественного деятеля и опубликовать в качестве опровержения решение суда. Также он предположил, что Гозман попытается обжаловать это решение.Телеведущий заключил, что не ждет никаких компенсаций и извинений от Гозмана.На сайте "Новой газеты" 9 марта была опубликована статья Гозмана "Любовь втроем: мы с товарищем майором и Антон Красовский. Заявление в Следственный комитет". В публикации говорится, что Гозман и журналист и бывший депутат Госдумы Игорь Яковенко обратились в СК с заявлением о возбуждении уголовного дела в связи с нарушением тайны телефонных переговоров. Как поясняет Гозман в статье, в прямом эфире шоу на RT Красовский якобы изложил суть телефонных разговоров общественного деятеля, которые он провел с Яковенко из дома перед выездом на телешоу. Гозман и Яковенко в заявлении в СК, текст которого приводится в публикации, просят "дать процессуальную оценку действиям А. В. Красовского, а также лиц, сообщивших ему о проведенных телефонных переговорах".

https://ria.ru/20210316/youtube-1601482698.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон красовский, телеканал rt, telegram (приложение), следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, леонид гозман, общество