https://ria.ru/20210728/su-57-1743198436.html
Летчики смогут управлять Су-57 с помощью глаз, рассказал разработчик
Летчики смогут управлять Су-57 с помощью глаз, рассказал разработчик - РИА Новости, 28.07.2021
Летчики смогут управлять Су-57 с помощью глаз, рассказал разработчик
Летчик российского истребителя пятого поколения Су-57 в перспективе сможет управлять самолетом движениями глаз, сообщил журналу "Арсенал Отечества" начальник... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T07:21
2021-07-28T07:21
2021-07-28T11:43
новое оружие россии
россия
су-57
воздушно-космические силы россии
окб сухого
технологии
безопасность
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Летчик российского истребителя пятого поколения Су-57 в перспективе сможет управлять самолетом движениями глаз, сообщил журналу "Арсенал Отечества" начальник отдела кабин ОКБ "Сухой" Никита Дорофеев.По его словам, это направление развития системы имеет потенциал. Тем не менее уже существуют прототипы: после небольшой тренировки можно взглядом нажимать кнопки, выбирать индикационные кадры — они отображаются на многофункциональных экранах в кабине истребителя. В то же время специалист отметил, что пока система хорошо работает на стенде на земле, а "в полете все значительно сложнее".Еще один вариант развития интерфейса Су-57 — речевое управление. Сейчас, как объяснил Дорофеев, решается задача, как научить систему понимать не заученные фразы, а контекст, чтобы летчик в экстремальных условиях не вспоминал, какие именно слова он должен сказать.Начальник отдела кабин также рассказал о сенсорных экранах, которые позволят создавать многослойную индикацию, делать ее интерактивной и более информативной, а также о дополненной реальности."Например, когда в условиях плохой видимости на тех же индикаторах (в кабине истребителя) или на нашлемной системе целеуказания и индикации дорисовывается рельеф местности, полоса, другие наземные объекты. На гражданских самолетах уже есть подобные системы", — объяснил эксперт.Это, по его словам, может понадобиться для представления целевой обстановки или в условиях плохой видимости. Система дополненной реальности будет совмещаться с системой технического зрения — оптических камер, в том числе в инфракрасном диапазоне, расположенных в различных частях самолета. Например, в условиях дымки над местностью они обеспечат летчику лучшую видимость.Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.К концу 2024 года ВКС России должны получить 22 Су-57, а к 2028 году их число достигнет 76. Первый серийный истребитель передали в российские войска в конце прошлого года.
https://ria.ru/20210728/checkmate-1743193526.html
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россия, су-57, воздушно-космические силы россии, окб сухого, технологии, безопасность
07:21 28.07.2021 (обновлено: 11:43 28.07.2021)
Летчики смогут управлять Су-57 с помощью глаз, рассказал разработчик
Начальник отдела кабин ОКБ "Сухой" Дорофеев рассказал, что летчики смогут управлять Су-57 глазами
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Летчик российского истребителя пятого поколения Су-57
в перспективе сможет управлять самолетом движениями глаз, сообщил журналу "Арсенал Отечества" начальник отдела кабин ОКБ "Сухой"
Никита Дорофеев.
По его словам, это направление развития системы имеет потенциал.
"Это сложная вещь. Зрачок у человека постоянно движется, сканирует пространство. Это делается несознательно, мы этого сами даже не замечаем", — добавил эксперт.
Тем не менее уже существуют прототипы: после небольшой тренировки можно взглядом нажимать кнопки, выбирать индикационные кадры — они отображаются на многофункциональных экранах в кабине истребителя. В то же время специалист отметил, что пока система хорошо работает на стенде на земле, а "в полете все значительно сложнее".
Еще один вариант развития интерфейса Су-57 — речевое управление. Сейчас, как объяснил Дорофеев, решается задача, как научить систему понимать не заученные фразы, а контекст, чтобы летчик в экстремальных условиях не вспоминал, какие именно слова он должен сказать.
Начальник отдела кабин также рассказал о сенсорных экранах, которые позволят создавать многослойную индикацию, делать ее интерактивной и более информативной, а также о дополненной реальности.
"Например, когда в условиях плохой видимости на тех же индикаторах (в кабине истребителя) или на нашлемной системе целеуказания и индикации дорисовывается рельеф местности, полоса, другие наземные объекты. На гражданских самолетах уже есть подобные системы", — объяснил эксперт.
Это, по его словам, может понадобиться для представления целевой обстановки или в условиях плохой видимости. Система дополненной реальности будет совмещаться с системой технического зрения — оптических камер, в том числе в инфракрасном диапазоне, расположенных в различных частях самолета. Например, в условиях дымки над местностью они обеспечат летчику лучшую видимость.
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
К концу 2024 года ВКС России должны получить 22 Су-57, а к 2028 году их число достигнет 76. Первый серийный истребитель передали в российские войска в конце прошлого года.