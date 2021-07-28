https://ria.ru/20210728/stabilnost-1743223033.html

В Женеве начались переговоры России и США по стратегической стабильности

В Женеве начались переговоры России и США по стратегической стабильности - РИА Новости, 28.07.2021

В Женеве начались переговоры России и США по стратегической стабильности

Консультации России и США по стратегической стабильности начались в Женеве, заявили собеседники РИА Новости в американской и российской делегациях. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T10:34

2021-07-28T10:34

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женева (город)

сша

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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Консультации России и США по стратегической стабильности начались в Женеве, заявили собеседники РИА Новости в американской и российской делегациях.Встреча проходит в развитие договорённостей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Переговоры проходят за закрытыми дверьми.Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман.В российском МИД в преддверии консультаций подчеркнули, что делегации обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. В госдепе отметили, что такой диалог с Россией должен заложить фундамент для будущего режима контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.Рябков накануне переговоров в Женеве заявил, что Россия не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи и надеется понять, насколько серьёзен настрой США на налаживание диалога по вопросам стратегической стабильности.

https://ria.ru/20210726/ugroza-1742969157.html

https://ria.ru/20210721/ssha-1742207239.html

россия

женева (город)

сша

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россия, сергей рябков, женева (город), сша, в мире